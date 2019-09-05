11:19 (мск), источник: Ведомости
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Воспользоваться ею могут молодые семьи, госпрограмма заработает уже в этом году.
Президент России Владимир Путин предложил запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу. Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Взять ипотеку под 2% можно будет на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на «дальневосточном гектаре». Программа будет действовать в течение пяти лет. По словам Путина, власти пока не собираются распространять ее на другие регионы.
Цель этой меры — привлечь на Дальний Восток квалифицированные кадры, пояснил президент. В регионе остается нерешенной проблема оттока населения. С 2005 г. он сократился вдвое, отметил Путин, но ситуацию нужно переломить окончательно: «Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой».
Накануне министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов говорил, что власти рассматривают ипотеку под 2% как один из механизмов улучшения условий жизни молодых семей. По его оценкам при снижении ипотечной ставки приобрести жилье смогут 8,5 тыс. семей при ежемесячном платеже примерно в 16 тыс. руб.
На Дальнем Востоке уже действует льготная ставка по ипотеке в 5%. Ее могут получить семьи, у которых начиная с 1 января 2019 г. родился второй и последующие дети. Стандартная ставка для таких семей в других регионах составляет 6% годовых.