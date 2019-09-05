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12:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Восточный экономический форум-2019. Главное

С 4 по 6 сентября во Владивостоке проходит пятый Восточный экономический форум (ВЭФ). Главное с форума — в подборке «Ъ».
Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заявления.

Отвечая на вопрос о молодежи, которая выходит на протесты, Владимир Путин сказал, что протесты иногда приводят к позитивному результату, так как «встряхивают власть», но они должны проходить в рамках закона. Президент добавил, что задача государства — сделать так, чтобы любая молодежь нашла себе применение.

О российско-украинских отношениях господин Путин сказал, что их нормализация в исторической перспективе неизбежна, и добавил, что сейчас переговоры об обмене пленными между странами подходят к финальной стадии.

Владимир Путин сказал, что инвесторы вложили в экономику Дальнего Востока 612 млрд руб. с 2015 года. За пять лет, по его словам, было создано 39 тыс. рабочих мест, а рост промышленного производства составил 23%. Накануне президент назвал придурками тех, кто считал Дальний Восток «балластом», и заявил, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян. Для учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток, он предложил вдвое увеличить выплаты.

Президент указал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию: «Виталий, больше инфляции — 7% рост!».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину заключить мирный договор между странами. «Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давай вместе возьмем на себя ответственность перед историей. Давай заключим мирный договор, и разом дадим расцвести безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран», — сказал он.

Размышляя об отношениях с Россией, господин Абэ процитировал четверостишье Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить».

Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна решила выделить России кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока. «Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе», — сказал он.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал одной из своих личных целей «убить экзамены» в школах. По его мнению, дети привыкают к системе оценивания в учебных заведениях и после выпуска становятся «инвалидами», не способными что-либо делать без постоянного надзора. В Минпросвещения считают невозможной отмену экзаменов в ближайшее время.

Также господин Греф сказал, что Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей к 1 октября: «Это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Сейчас ведется диалог, определяются сроки».

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал «бредом сумасшедшего» информацию о своем уходе с поста министра. Он добавил, что ему никто не ставил такой задачи. «Я являюсь председателем наблюдательного совета “Ростеха”», — сказал глава Минпромторга, отвечая на вопрос о возможности возглавить госкорпорацию.

Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает необходимым закрепить законодательно ответственность граждан за свое здоровье. «Некоторые люди безответственно относятся к своему здоровью, игнорируют регулярные профосмотры. В связи с этим предлагаю внести изменения в федеральное законодательство в части усиления ответственности пациентов за свое здоровье», — сказал он.

Министр Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года. «Главное делать все, что мы должны сделать со своей стороны в первую очередь», — уточнил он способ достижения этой цели.

Глава ВТБ Андрей Костин поспорил с Максимом Орешкиным о вероятности рецессии в России в 2021 году. Максим Орешкин считает, что из-за перегруженности потребительского кредитования экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году. В свою очередь, Андрей Костин говорит, что «Центральный банк принял ряд мер, фактически ограничение наиболее рискованного кредитования», поэтому «существенного перегрева (в потребкредитовании.— “Ъ”) не будет».

Источник: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшей перспективе невозможен. «Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — сказал он.

Источник: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В свою очередь, глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю «нужно всесторонне обсуждать». «В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», — сказала она.

Министр энергетики РФ Александр Новак выступил против роста налогов в нефтяной сфере в ответ на введение льгот для Приобского месторождения.

Также глава Минэнерго заявил, что инвестиции в проект «Арктик СПГ-2» составят $21 млрд. «Мы рады, что в проект приходят друзья из Японии. И если “Ямал СПГ” был с участием японских компаний в качестве подрядчиков и финансовых компаний, то теперь — в качестве инвесторов», — сказал он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Генпрокуратуре взять под контроль проверки бизнеса. «Роль прокуратуры должна быть шире. Она должна являться заказчиком следствия и иметь возможность влиять на него на всех этапах, если обнаружены процессуальные нарушения», — сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Сделки.

Акционеры проекта «Сахалин-1» решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри.

ГК «Мангазея» направит 13,6 млрд руб. на разработку и ввод в эксплуатацию золоторудного месторождения Наседкино на территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд.

Индия и Россия договорились о поставках дальневосточного коксующегося угля, а также подписали программу по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере.

НОВАТЭК и индийская H-Energy Global Ltd подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках развития совместного бизнеса по реализации СПГ в Индии и по поставкам СПГ.

НОВАТЭК и «Совкомфлот» создали СП «Современный морской арктический транспорт» (СМАРТ) для строительства 17 СПГ-танкеров Arc 7 для проекта «Арктик СПГ-2».

«Новапорт» закрыл сделку по приобретению аэропорта Воронежа за 3 млрд руб.

ССК «Звезда» и Samsung Heavy подписали контракт на проектирование газовозов для «Арктик СПГ-2».

ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% «Ростелекома».

Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) увеличивают объем финансирования малых и средних предприятий в регионе до 30 млрд руб.

НОВАТЭК и его партнеры подписали протокол о принятии окончательного инвестрешения по «Арктик СПГ-2».

Больше о том, что происходит на ВЭФ, читайте в сюжете «Ъ».

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