Путин заявил, что санкции США не помешают производству самолета МС-21

«У нас очень хороший появляется самолет, конкурентоспособный, среднемагистральный — МС-21. Он явный конкурент “Боингу-737”. Но взяли (США) и внесли в санкционные списки изделия для производства крыла. Никакого отношения не имеет к обороне. Мы сделаем это сами», — сказал Путин.
При этом он отметил, что кооперация была бы уместна, и Россия была готова приобрести соответствующие американские материалы, так же как США закупает у России титан для производства «Боингов».
«Мы все равно это сделаем. Потребуется время, мы думали года два, но (получится — ИФ) меньше, наверное, полтора. Он уже у нас летает, и эти материалы у нас появятся. Может быть, это, отчасти, даже хорошо, потому что это будут свои материалы — мы не будем в этом смысле ни от кого не зависеть», — пояснил президент.
МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер, создаваемый предприятиями ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (разработчик и оператор проекта — корпорация «Иркут»). Сейчас три опытных образца МС-21 проходят летные испытания.