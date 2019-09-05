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14:21 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Увеличение штрафов за нарушение техрегламентов изготовления и оборота продукции в странах Таможенного союза может вызвать рост цен на продукты, сообщил РБК.

Источник: РИА "Новости"

Издание ссылается на текст обращения крупнейших производителей и ритейлеров, направленного в профильные ведомства.

По мнению авторов обращения, потенциальное повышение цен на продукты будет вызвано тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. На этом основании производители и ритейлеры просят приостановить разработку законопроекта до выполнения плана мероприятий «регуляторной гильотины» и до завершения работы над законопроектами по совершенствованию регулирования контрольно-надзорной деятельности.

Поправки к действующему Кодексу об административных нарушениях были разработаны Минпромторгом и опубликованы в начале августа. Согласно поправкам, цель вводимого оборотного штрафа до 3%, но не менее 2 млн руб.— предотвращение «угроз здоровью и безопасности людей, в том числе за счет пресечения оборота и реализации» фальсифицированной продукции.

Планируется, что поправки вступят в силу в марте 2021 года.

Сейчас оборотные штрафы в России действуют для владельцев АЗС за продажу не соответствующего требованиям техрегламентов топлива в размере 1% от выручки, а за повторное нарушение — 3%.

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