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17:21 (мск)

MIXX Russia Awards 2019 проводит прием работ

Прием работ на ключевой конкурс в сфере интерактивной рекламы в самом разгаре.

Конкурс MIXX Russia Awards 2019 проходит под эгидой IAB Russia.

Ведущие специалисты и эксперты рынка оценят все аспекты и стороны работы над проектами в digital: от разработки веб-сайтов до реализации медиа-кампаний. Отдельное внимание будет уделено функционалу проектов и их визуальной составляющей.

В состав профессионального жюри конкурса входят представители рекламных групп и независимых агентств, медиаплощадки и селлеры, рекламодатели и технологические компании, web и продакшн-студии, а также представители правления IAB Russia: председатели и со-председатели профильных комитетов, руководители и члены рабочих групп по ключевым сегментам развития рынка интерактивной рекламы.

Работы принимаются до 25 сентября. Россия вручит награды наряду с MIXX Europe, а также c локальными конкурсами MIXX в Канаде, Италии, Румынии, Бельгии, Турции, Польше, Испании, Австралии и Уругвае.

С 2018 года MIXX Russia Awards входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете Рейтинга креативности АКАР в сегменте digital.

Обладатели наград категории Best of Contest получают возможность бесплатно подать свою работу на MIXX Awards Europe в наиболее подходящую категорию европейского конкурса.

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