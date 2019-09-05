17:21 (мск)
MIXX Russia Awards 2019 проводит прием работ
Прием работ на ключевой конкурс в сфере интерактивной рекламы в самом разгаре.
Конкурс MIXX Russia Awards 2019 проходит под эгидой IAB Russia.
Ведущие специалисты и эксперты рынка оценят все аспекты и стороны работы над проектами в digital: от разработки
В состав профессионального жюри конкурса входят представители рекламных групп и независимых агентств, медиаплощадки и селлеры, рекламодатели и технологические компании, web и
С 2018 года MIXX Russia Awards входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете Рейтинга креативности АКАР в сегменте digital.
Обладатели наград категории Best of Contest получают возможность бесплатно подать свою работу на MIXX Awards Europe в наиболее подходящую категорию европейского конкурса.