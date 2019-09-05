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19:12 (мск), источник: Российская газета

Как изменился рынок связи после отмены «мобильного рабства»

Абоненты мобильной связи распробовали вкус свободы.

Источник: Reuters

Абоненты в России уже не хранят верность сотовым операторам. С момента отмены мобильного рабства число заявок на перенос номеров постоянно растет

Только за 8 месяцев 2019 года оно достигло отметки в 7,39 миллиона. Это больше, чем за весь 2018 год, рассказали «Российской газете» в Центральном научно-исследовательском институте связи (ЦНИИС) — подведомственный Россвязи оператор базы данных перенесенных абонентских номеров.

Мобильное рабство упразднили в декабре 2013 года.

С тех пор от абонентов поступило 27,4 миллиона заявок на переход к другому мобильному оператору с сохранением своего номера.
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Спрос на услугу растет каждый год. Если в 2016-м было подано 3,9 миллиона заявок, то в 2018-м уже около 7,2 миллиона. Абоненты «мигрируют» по двум причинам, полагают эксперты. Одни уходят из-за того, что недовольны качеством обслуживания и тарифной политикой «родного» оператора. Других соблазняют промоакции конкурентов.

Новых абонентов в России уже практически нет, говорит Денис Кусков, генеральный директор агентства TelecomDaily.

Борьба между операторами идет за тех же самых людей, поэтому они постоянно предлагают какие-то новые интересные условия. Промотарифы, как правило, долго «не живут», но людям все равно кажется, что они могут заметно сократить расходы на связь, если перейдут к другому оператору и воспользуются выгодным предложением, поясняет Денис Кусков.

По его мнению, абоненты будут продолжать «бегать» от оператора к оператору до тех пор, пока те не прекратят жонглировать тарифными планами.

В Европе у каждой компании есть три-четыре тарифных плана, которые рассчитаны на определенный объем потребляемых услуг. У наших операторов десятки действующих тарифных планов, и они меняются по три раза в год.
Денис Кусков
генеральный директор агентства TelecomDaily

Данные ЦНИИС подтверждают его тезисы. Там отмечают, что пики популярности услуги по переносу номера частично совпадают с проведением акций, связанных с изменением тарифной политики действующих операторов связи.

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Активность абонентов-«перебежчиков» также увеличивается, когда на рынок выходят новые поставщики услуг мобильной связи. Например, в мае 2018 года в России заработал виртуальный оператор Easy4 (бренд европейской группы EasyCall). В сентябре того же года запустился виртуальный «СберМобайл» — детище Сбербанка. Тинькофф банк создал «Тинькофф мобайл». Все виртуальные операторы предоставляют услуги связи под собственным брендом на сетях существующих сотовых компаний. Абонентов у них в сравнении с «большой четверкой» пока не так много. Тем не менее по активности в плане привлечения внимания абонентов акциями и бонусами конкурентам они не уступают.

Самые непостоянные абоненты живут в Центральном федеральном округе. На него в 2018 году пришлось 40,44 процента от общего количества поданных обращений на перенос номеров. Меньше всего их пришло из Северо-Кавказского федерального округа — 1,24 процента.

По количеству успешно перенесенных абонентских номеров лидируют Москва и Московская область (около 29 процентов).

В целом же реально перенесенных номеров вдвое меньше количества поданных заявок.
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Мобильное рабство упразднили в декабре 2013 года. С тех пор абоненты подали 27,4 миллиона заявок на перенос номеров.

Существует временной интервал между датой приема заявки и днем ее исполнения, напоминают в ЦНИИС. Если заявка пришла от абонента-физлица, оператору на ее исполнение отводится 8 дней, если от компании — 29 дней (эти сроки определены приказом минкомсвязи).

Кроме того, оператор-донор, от которого переносится абонентский номер, имеет законное право в ряде случаев отклонить заявку на переход. Например, если по данному номеру имеется задолженность или если обнаружится несовпадение информации в базе данных оператора-донора и той, которая была предоставлена новому оператору.

Важный момент: номер для переноса должен быть оформлен на абонента, который подает заявку. В переносе «чужого» тоже не откажут, но лишь в том случае, если человек при подаче документов предоставит нотариально оформленную доверенность абонента, являющегося реальным владельцем номера.

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