19:12 (мск), источник: Российская газета
Как изменился рынок связи после отмены «мобильного рабства»
Абоненты мобильной связи распробовали вкус свободы.
Абоненты в России уже не хранят верность сотовым операторам. С момента отмены мобильного рабства число заявок на перенос номеров постоянно растет
Только за 8 месяцев 2019 года оно достигло отметки в 7,39 миллиона. Это больше, чем за весь 2018 год, рассказали «Российской газете» в Центральном
Мобильное рабство упразднили в декабре 2013 года.
Спрос на услугу растет каждый год. Если в 2016-м было подано 3,9 миллиона заявок, то в 2018-м уже около 7,2 миллиона. Абоненты «мигрируют» по двум причинам, полагают эксперты. Одни уходят
Новых абонентов в России уже практически нет, говорит Денис Кусков, генеральный директор агентства TelecomDaily.
Борьба между операторами идет за тех же самых людей, поэтому они постоянно предлагают
По его мнению, абоненты будут продолжать «бегать» от оператора к оператору до тех пор, пока те не прекратят жонглировать тарифными планами.
В Европе у каждой компании есть
три-четыретарифных плана, которые рассчитаны на определенный объем потребляемых услуг. У наших операторов десятки действующих тарифных планов, и они меняются по три раза в год.
Данные ЦНИИС подтверждают его тезисы. Там отмечают, что пики популярности услуги по переносу номера частично совпадают с проведением акций, связанных с изменением тарифной политики действующих операторов связи.
Активность абонентов-«перебежчиков» также увеличивается, когда на рынок выходят новые поставщики услуг мобильной связи. Например, в мае 2018 года в России заработал виртуальный оператор Easy4 (бренд европейской группы EasyCall). В сентябре того же года запустился виртуальный «СберМобайл» — детище Сбербанка. Тинькофф банк создал «Тинькофф мобайл». Все виртуальные операторы предоставляют услуги связи под собственным брендом на сетях существующих сотовых компаний. Абонентов у них в сравнении с «большой четверкой» пока не так много. Тем не менее по активности в плане привлечения внимания абонентов акциями и бонусами конкурентам они не уступают.
Самые непостоянные абоненты живут в Центральном федеральном округе. На него в 2018 году пришлось 40,44 процента от общего количества поданных обращений на перенос номеров. Меньше всего их пришло из
По количеству успешно перенесенных абонентских номеров лидируют Москва и Московская область (около 29 процентов).
Мобильное рабство упразднили в декабре 2013 года. С тех пор абоненты подали 27,4 миллиона заявок на перенос номеров.
Существует временной интервал между датой приема заявки и днем ее исполнения, напоминают в ЦНИИС. Если заявка пришла от
Кроме того,
Важный момент: номер для переноса должен быть оформлен на абонента, который подает заявку. В переносе «чужого» тоже не откажут, но лишь в том случае, если человек при подаче документов предоставит нотариально оформленную доверенность абонента, являющегося реальным владельцем номера.