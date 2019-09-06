Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
28В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2019
02:25 (мск), источник: Известия

Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам

Эксперты указывают, что это свидетельствует о кризисных явлениях на рынке потребительских займов.

Источник: Известия

Лимиты по кредитным картам сокращаются в то время, как их число растет. Так, во II квартале количество «пластика» с заемными средствами увеличилось до 3 млн штук (рост на 10%). Однако предоставленные суммы уменьшились на 6% и составили в среднем 54,5 тыс. рублей. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Эквифакса».

Эксперты заявили, что такая динамика указывает на кризисные явления в карточном кредитовании. Особенно сильно это наблюдается у малых и средних финансовых организаций. При этом в опрошенных «Известиями» банках из топ-30 заверили, что ситуация находится под контролем и поводов для переживаний нет.

Кризис, но не завтра

В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро «Эквифакс» и НБКИ. Одновременно с этим число новых выданных карточек с таким функционалом выросло на 10% — до 3 млн.

Подобная динамика свидетельствует о том, что банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам главного экономиста консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, финансовые организации не видят оснований расширять лимиты по кредитным картам.

Динамика по сокращению одобренных сумм на фоне увеличения выдачи «пластика» с заемными средствами показывает, что есть основания подозревать возможное начало кризиса на рынке потребительского карточного кредитования, заключил Евгений Надоршин.

Кризисные явления видны в основном у небольших финансовых организаций, которые имеют ограниченные ресурсы, добавил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Крупные структуры могут позволить себе инвестировать в совершенствование оценки заемщиков и расширение альтернативных источников данных.

Банки внедряют высокотехнологичные модели онлайн-принятия решений и оценивают даже поведение заемщика, пояснил он.

Впрочем, кризис в этой отрасли наступит не завтра, уверен гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.

— Кредитные риски в банковском секторе растут, но и кредитные организации за последние годы стали иными, усовершенствовали системы риск-менеджмента. Макроэкономические показатели существенно отличаются от состояния 2014−2015 годов, поэтому говорить о кризисе «завтра», скорее всего, не приходится, — указал он. — Однако мы также фиксируем рост просроченной задолженности по кредиткам на 2,2%. Это, безусловно, негативный фактор, и он, скорее всего, обусловлен сложностью таких карт как инструмента и массированными маркетинговыми кампаниями банков.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» не ответили на вопрос, фиксирует ли регулятор вероятность реализации кризисного сценария на рынке кредитных карт.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин спорили о возможном наступлении рецессии из-за большого объема выдачи займов населению. Так, глава Минэкономразвития указывал, что экономика может начать из-за этого сокращаться уже в 2021 году. Эльвира Набиуллина же на эти заявления отвечала, что регулятор держит всё под контролем и готов принимать любые меры в случае ухудшения ситуации на рынке потребительского кредитования.

А у нас всё хорошо

В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 заверили, что консервативно подходят к формированию кредитного портфеля, в том числе по картам, поэтому никаких кризисных явлений они не наблюдают.

Снижение средних лимитов связано с более консервативной политикой банков по их расчету, а рост числа карт — с возросшим спросом со стороны клиентов, заявили в пресс-службе ВТБ.

Таким образом банки стремятся предотвратить дефолт по кредитному «пластику» и минимизировать формируемые резервы, добавили в Газпромбанке. В Ак Барс Банке пояснили, что в процессе использования карты банк анализирует данные человека и впоследствии уменьшает лимит для «плохих» клиентов с одновременным увеличением для «хороших».

Кредитные карты — фактически бессрочный продукт, поэтому он несет в себе наибольшие риски, отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Снижение лимитов — признак возобладания здравого подхода, уверен он.

При этом в банках рассказали, что их клиенты в среднем вырабатывают 30−40% предоставленных им средств. Однако бывают и факторы сезонности, отметил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

Например, в пиковые периоды — летом и зимой — около 20% клиентов используют более 85% кредитного лимита. Полностью наиболее часто расходуются суммы до 100 тыс. рублей, добавил вице-президент — директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. В ВТБ отметили, что зачастую клиенты используют деньги целиком на разовые крупные покупки — ремонт, организацию путешествий или на рефинансирование задолженности в сторонних банках.

С 1 октября получить займ в том числе по карте станет сложнее. Вступит в силу требование о расчете показателя долговой нагрузки индивидуально для каждого нового заемщика. Регулятор планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Рост этих коэффициентов означает, что банку для обеспечения выдаваемых займов потребуется больше резервов, чем раньше. Это сделает выдачу ссуд закредитованным гражданам более рискованной для финансовых организаций.

Лимит бесконтактной оплаты покупок без ПИН-кода увеличится
Во время загрузки произошла ошибка.
11 марта© Ньюстюб
 Импичмент на авось: в США демократы планируют новую атаку на Трампа
Не помнит мир спасенный: Россию обвинили в развязывании Второй мировой
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что Путин предупреждал Буша о 9/11
Ивлеева вышла замуж за Элджея и взяла его фамилию
В России предложили перестать учить на слесарей и токарей
Меган Маркл отказалась приезжать в гости к королеве
В соцсетях шутят над платьем Иванки Трамп (фото)
Найдено объяснение феномену Лох-Несского чудовища
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Немецкая автомобильная марка вскоре покинет Россию Компания Smart в рамках новой стратегии, связанной с полным отказом от двигателей внутреннего сгорания, не планирует поставлять свои новые автомобили на наш рынок, выяснил Авто Mail.ru
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» показала, как «потолстела» для съемок Валентина Рубцова опубликовала архивные фото с площадки, на которых ее с трудом можно узнать
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
4-летняя принцесса Шарлотта впервые пошла в школу Девочку и ее брата Джорджа на занятия проводили родители (фото)
Леди
Молодая возлюбленная Петросяна примерила «цветочное» платье-кимоно Татьяна Брухунова прогулялась по набережной Сочи.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь