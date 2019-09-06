02:25 (мск), источник: Известия
Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам
Эксперты указывают, что это свидетельствует о кризисных явлениях на рынке потребительских займов.
Лимиты по кредитным картам сокращаются в то время, как их число растет. Так, во II квартале количество «пластика» с заемными средствами увеличилось до 3 млн штук (рост на 10%). Однако предоставленные суммы уменьшились на 6% и составили в среднем 54,5 тыс. рублей. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Эквифакса».
Эксперты заявили, что такая динамика указывает на кризисные явления в карточном кредитовании. Особенно сильно это наблюдается у малых и средних финансовых организаций. При этом в опрошенных «Известиями» банках из топ-30 заверили, что ситуация находится под контролем и поводов для переживаний нет.
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Подобная динамика свидетельствует о том, что банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам главного экономиста консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, финансовые организации не видят оснований расширять лимиты по кредитным картам.
Кризисные явления видны в основном у небольших финансовых организаций, которые имеют ограниченные ресурсы, добавил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Крупные структуры могут позволить себе инвестировать в совершенствование оценки заемщиков и расширение альтернативных источников данных.
Впрочем, кризис в этой отрасли наступит не завтра, уверен гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.
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В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 заверили, что консервативно подходят к формированию кредитного портфеля, в том числе по картам, поэтому никаких кризисных явлений они не наблюдают.
Таким образом банки стремятся предотвратить дефолт по кредитному «пластику» и минимизировать формируемые резервы, добавили в Газпромбанке. В Ак Барс Банке пояснили, что в процессе использования карты банк анализирует данные человека и впоследствии уменьшает лимит для «плохих» клиентов с одновременным увеличением для «хороших».
Кредитные карты — фактически бессрочный продукт, поэтому он несет в себе наибольшие риски, отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Снижение лимитов — признак возобладания здравого подхода, уверен он.
Например, в пиковые периоды — летом и зимой — около 20% клиентов используют более 85% кредитного лимита. Полностью наиболее часто расходуются суммы до 100 тыс. рублей, добавил
С 1 октября получить займ в том числе по карте станет сложнее. Вступит в силу требование о расчете показателя долговой нагрузки индивидуально для каждого нового заемщика. Регулятор планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Рост этих коэффициентов означает, что банку для обеспечения выдаваемых займов потребуется больше резервов, чем раньше. Это сделает выдачу ссуд закредитованным гражданам более рискованной для финансовых организаций.