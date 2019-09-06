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14:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

От пивных до самых до окраин. В России стремительно растет число алкомаркетов

Крупные российские города наполнились алкомаркетами: в некоторых случаях годовые темпы роста их открытий доходят почти до 70%. Тенденция пока не стимулировала россиян больше пить, но может оказаться губительной для социальной среды городских окраин. Ритейлеры, стремящиеся в спальные районы, уже меняют их облик: число специализированных мест по продаже алкоголя может в разы превышать количество продовольственных магазинов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Количество специализированных алкогольных магазинов стремительно растет во всех крупных российских городах, свидетельствуют расчеты сервиса 2ГИС. Например, в Москве сейчас работают 3,1 тыс. таких точек, что на 9% выше августа прошлого года, а количество магазинов пива за тот же период выросло на 11%, почти до 2 тыс.

В регионах тенденция еще заметней. Лидером по приросту специализированных мест по продаже алкоголя стал Волгоград: за год здесь стало на 69% больше алкомаркетов (157) и на 26% выросло число пивных (566). Внушительную динамику показала Уфа, где те же показатели за год увеличились на 39% (254) и на 17% (418) соответственно.

Из регионов в столицу

Алкомаркеты, в отличие от других розничных форматов, начали активно развиваться регионах и только потом развернули экспансию в Москве. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз вспоминает, что это явление начало оформляться в 2012—2013 годах. В этот момент у региональных властей появилась возможность ограничивать оборот спиртного.

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В некоторых городах местные депутаты начали обсуждать запрет на реализацию алкоголя в обычных продуктовых магазинах, а продажа спиртным разрешалась только в специальных точках. В итоге часть предпринимателей начала готовиться к нововведениям заранее, рассказывает он. По факту эта идея была реализована только в Якутии в январе 2016 года, говорит Дробиз: «На тот момент в регионе работало 1,4 тыс. магазинов и около 100 алкомаркетов, после перевода алкоголя на специальный торговый режим продукты из своего ассортимента вывели около 750 магазинов, оставив только спиртное».

Самый яркий пример роста алкомаркетов — Челябинск. Их число здесь за год выросло на 35% (до 1,1 тыс.), вместе с увеличившейся на 34% (до 940) сетью пивных количество специализированных мест продажи алкоголя на 11% превышает число существующих продуктовых магазинов и супермаркетов (1,8 тыс.). Многие региональные эксперты чаще видят в этой тенденции социальные, а не рыночные факторы. Так, директор консалтинговой компании «Делай магазин» Юлия Зырянова говорит о росте депрессивных настроений в обществе:

Реальные располагаемые доходы людей в Челябинске не растут, а цены —наоборот, поэтому там экономят на самых необходимых продуктах. Значит, все настолько удручающе в городе, что люди готовы тратить на алкоголь последние деньги.

Челябинск — родина крупнейшего игрока алкогольной розницы, сети «Красное & Белое» местного предпринимателя Сергея Студенникова. Выручка компании в прошлом году, по оценке Infoline, достигла 301 млрд руб. без НДС. Изначально компания активно развивалась в регионах и только потом вышла в Москву, на конец прошлого года сеть управляла 7,3 тыс. магазинов общей площадью 587,8 тыс. кв. м. Сейчас «Красное & Белое» находится в процессе слияния с появившейся изначально в Нижнем Новгороде сетью алкомаркетов «Бристоль» Сергея Кациева (3,3 тыс. точек, выручка в 2018 году — 81,6 млрд руб.) и ГК «Дикси» (управляет одноименными продуктовыми магазинами у дома и супермаркетами «Виктория») Игоря Кесаева.

Наполнение сегмента

Вдохновившись успехом «Красного & Белого», формат стали развивать и другие компании, отмечает Вадим Дробиз. Третий по обороту игрок — казанская сеть «Арыш Мае» Марселя Даутова и крупнейшего производителя алкоголя в России «Татспиртпрома» (бренды «Русская валюта», Tundra и пр.). По данным Infoline, под вывеской «Арыш Мае» работает 1,5 тыс. магазинов, выручка сети — 15 млрд руб.

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Сравнимый оборот (14,5 млрд руб.) у московской сети «Ароматный мир» Валерия и Павла Задориных, которая управляет более 450 объектами. У принадлежащего Beluga Group Александра Мечетина «Винлаба» на конец 2018 года было более 460 точек, оборот сети — 11,5 млрд руб.

По словам представителя Beluga Group, к концу 2019 года число магазинов должно расшириться примерно до 600 объектов, преимущественно в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах Дальнего Востока. Еще один заметный участник рынка — московская «Отдохни», которую развивает совладелец сети «Мясновъ» Владлен Альтшуллер с партнерами. По оценкам Infoline, «Отдохни» с выручкой 9,4 млрд руб. управляет свыше 200 точками.

В Beluga Group свой интерес к сегменту связывают с потребительским спросом: по данным компании, 3% бюджета россиян уходит на алкоголь и табак. В группе объясняют, что в специализированных точках ассортимент алкоголя расширен и цены ниже, чем в универсальных магазинах.

Алкоголь занимает более 30% продаж в магазинах малых форматов, эта категория выступает ключевым источником трафика.
Михаил Бурмистров
гендиректор «Infoline-Аналитики»

По словам Дробиза, для производителей и импортеров алкоголя наличие собственной розничной сети позволяет снизить расходы, которые влечет за собой «выход на полку» в крупном ритейле.

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Партнер Cushman & Wakefield Денис Соколов объясняет, что сейчас алкомаркеты, в отличие от обычных супермаркетов с их ассортиментом алкогольной продукции, пытаются повышать маржинальность за счет изощренной ассортиментной политики, продажи сопутствующих товаров и развития программ лояльности.

По мнению эксперта, на этом фоне развитие традиционного ритейла отстает: «В крупных городах так и не удалось наладить торговлю качественной и доступной плодоовощной продукцией». Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков называет еще одним фактором резкого развития алкогольной розницы в регионах сокращение рыночных возможностей для широкопрофильного ритейла — этот сегмент консолидирован. «Рынок же реализации алкогольной продукции пока не консолидирован, но будьте уверены, консолидируется в ближайшие годы», — замечает он.

Открытие новых пивных магазинов стимулирует мягкое регулирование: пиво не маркируется акцизными марками, его могут продавать индивидуальные предприниматели и для этого не требуется розничная лицензия.
Максим Черниговский
гендиректор петербургского НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка»
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ритейл окраин

Алкомаркеты традиционно тяготеют к спальным районам. Так, по данным 2ГИС, в Ростове-на-Дону лидерами по числу алкомаркетов и пивных магазинов можно назвать окраинные Ворошиловский и Советский районы, где действуют 184 и 174 объекта соответственно. Для сравнения: в центральном Ленинском районе всего 55 мест специализированной продажи алкоголя.

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В Челябинске скопление таких форматов характерно для удаленного Курчатовского района — 283 точки против 137 в Центральном. В Санкт-Петербурге больше всего мест специализированной торговли алкоголем и пивных магазинов в Выборгском районе — 330, что в два раза превышает показатель расположенных здесь продовольственных магазинов — 160. Похожая ситуация в Приморском районе, где на 239 алкогольных магазинов приходится 110 продовольственных, а в центральном Адмиралтейском ситуация противоположная: 112 мест продажи алкоголя против 180 продуктовых магазинов.

По расчетам 2ГИС, лидером по числу алкомаркетов и магазинов разливного пива в Москве выступает Юго-Восточный административный округ — 514, в этой части столицы традиционно неблагополучный район Капотня. На втором месте Восточный административный — 497 точек. Феноменально низкое число алкомаркетов в Зеленограде — 79 объектов, при этом количество продовольственных магазинов соответствует среднегородскому показателю — 223.

Но потребительский спрос в регионах и Москве заметно отличаются, констатируют в Beluga Group. В компании указывают, что в столичном регионе заметно больше покупателей со средним доходом и выше, соответственно, выше доля потребления вина и элитных продуктов.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых рассказывает, что на спальные районы в России традиционно делают ставку именно алкомаркеты-дискаунтеры:

Там сконцентрирована их основная аудитория, у крупных сетей есть единичные магазины в центре, но они работают скорее на повышение лояльности к бренду.

Белых добавляет, что, в отличие от остальных ритейлеров, алкогольных не заботит существующий трафик — магазины способны генерировать его самостоятельно: «В результате они могут занимать дешевые помещения, которые больше никто занимать не готов». Эксперт добавляет, что серьезным ограничением для открытия нового алкомаркета остаются требования о запрете продажи такой продукции в радиусе 100 м от медицинских, детских и образовательных учреждений.

Доцент Высшей школы экономики Виталий Стадников считает, что активное открытие специализированных алкогольных магазинов убивает возможность развития социальной среды и общественных пространств:

Алкомаркеты привлекают свою аудиторию, одна социальная группа может начать вымещать другую.

Стадников предлагает регулировать развитие алкогольной розницы вблизи общественных пространств с помощью существующих норм, например прописывая разрешенный вид использования помещений.

Реакция потребителей

Хотя резкий рост числа алкомаркетов и начал менять облик спальных районов, к увеличению продаж алкоголя он не привел. По данным ЕГАИС, которые приводит ЦИФРРА, его отгрузки в России (без учета пива, сидра и медовухи) в январе—июле 2019 года выросли на 2,99% относительно аналогичного периода прошлого года, до 100,8 тыс. дал. Потребление пива по итогам года может вырасти в пределах 2%, прогнозирует Вадим Дробиз. Директор «Медицинского центра в Марьино» Александр Терентьев уверен, что количество и доступность магазинов на потребление спиртного повлиять в принципе не может: «Важнее пропаганда здорового образа жизни».

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На этом фоне Терентьев считает существующие ограничения по времени и местам продажи алкоголя достаточными. Максим Черниговский тоже уверен, что связи между бурным развитием алкомаркетов и падением качества жизни населения в принципе нет, напротив, речь идет о росте популярности цивилизованного способа распространения алкоголя. Продажа спиртного только в специализированных точках может снизить число импульсных покупок, когда потребитель идет в магазин за едой, а по пути приобретает и алкоголь, соглашается Терентьев.

Вполне возможно, скоро растущий рынок алкогольной розницы начнет регулировать себя сам. В Beluga Group оценивают уровень насыщения формата в 60−70% в зависимости от региона. Михаил Бурмистров считает, что первичное насыщение рынка алкомаркетов в крупных городах произойдет не ранее конца 2021 года.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Никита Щуренков; региональные редакции «Ъ»

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