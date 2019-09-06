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07:17 (мск), источник: РИА Новости

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.

Источник: РИА "Новости"

«Основываясь на данных портала Роструда “Работа в России” и уровне заработной платы, которую указывают работодатели, можно выделить несколько отраслей, в которых представлено больше всего высокооплачиваемых вакансий. Так, среди лидеров по числу предложений с оплатой труда от 80 тысяч рублей в месяц и выше — сфера производства, транспорта, строительства и недвижимости, а также добывающая промышленность», — рассказали в Роструде.

Согласно сообщению, на высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.
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При этом зарплатные предложения по некоторым из них достигают 300−400 тысяч рублей, уточнили в ведомстве. Есть также вакансии для пилотов, им предлагают зарплату до 350 тысяч рублей, помощникам капитана — до 300 тысяч рублей, машинистам горных выемочных машин — 200 тысяч рублей.

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой. В ней содержится информация о возможностях трудоустройства. В настоящее время на портале представлены более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме.

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