Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

«Основываясь на данных портала Роструда “Работа в России” и уровне заработной платы, которую указывают работодатели, можно выделить несколько отраслей, в которых представлено больше всего высокооплачиваемых вакансий. Так, среди лидеров по числу предложений с оплатой труда от 80 тысяч рублей в месяц и выше — сфера производства, транспорта, строительства и недвижимости, а также добывающая промышленность», — рассказали в Роструде.
Согласно сообщению, на высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.
При этом зарплатные предложения по некоторым из них достигают 300−400 тысяч рублей, уточнили в ведомстве. Есть также вакансии для пилотов, им предлагают зарплату до 350 тысяч рублей, помощникам капитана — до 300 тысяч рублей, машинистам горных выемочных машин — 200 тысяч рублей.
Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой. В ней содержится информация о возможностях трудоустройства. В настоящее время на портале представлены более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме.