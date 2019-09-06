11:28 (мск), источник: Интерфакс
Основным владельцем «КВН» стал сын Маслякова
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Основным владельцем телевизионного творческого объединения «АМИК», которому принадлежит «КВН», стал Александр
Ранее 51% «АМИК» принадлежало Александру Васильевичу Маслякову, а остальные 49% — его жене Светлане.
С 5 сентября, по данным «СПАРК-Интерфакс»,
Александр
Александру Васильевичу Маслякову 77 лет. Он был соведущим, а затем ведущим «КВН» в 60-х, и ведет программу с момента ее возрождения в 80-х.
Александру Александровичу Маслякову 39 лет. Он является гендиректором «АМИК». В 2002 году он окончил МГИМО, и с 2003 года является ведущим «Премьер-лиги КВН».