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11:28 (мск), источник: Интерфакс

Основным владельцем «КВН» стал сын Маслякова

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Основным владельцем телевизионного творческого объединения «АМИК», которому принадлежит «КВН», стал Александр Масляков-младший, следует из материалов аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Ранее 51% «АМИК» принадлежало Александру Васильевичу Маслякову, а остальные 49% — его жене Светлане.

С 5 сентября, по данным «СПАРК-Интерфакс», Масляков-младший стал владельцем 50% «АМИК», а доли его отца и матери снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.

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Александр Масляков-старший создал ТТО «АМИК» в марте 1990 года как творческий коллектив, объединивший часть молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Компания выпускает передачу «КВН».

Александру Васильевичу Маслякову 77 лет. Он был соведущим, а затем ведущим «КВН» в 60-х, и ведет программу с момента ее возрождения в 80-х.

Александру Александровичу Маслякову 39 лет. Он является гендиректором «АМИК». В 2002 году он окончил МГИМО, и с 2003 года является ведущим «Премьер-лиги КВН».

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