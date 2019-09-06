Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
Фоторепортажи
12Снимки наложницы короля Таиланда
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Рухнувшие российские банки нажились на пенсионерах

Люди старше 60 лет оказались лидерами по объему вкладов в российских банках, которые рухнули за последние два года. Им принадлежало 47,8 процента всех сбережений, а средняя сумма депозита была самой большой и составляла 455 тысяч рублей, пишет газета «Ведомости».

Источник: AP 2019

Статистику собрало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Отсечка по времени связана с тем, что до 1 июля 2017 года дату рождения в реестре клиентов можно было не указывать.

Новость
Государство пенсионеров

Среди пенсионеров выявлена максимальная доля тех, кто открывал счета на сумму выше застрахованных 1,4 миллиона рублей. Рискнуть решили 5,9 процента пожилых людей, хотя риск в среднем был небольшим — превышение в 118 тысяч рублей.

Также пенсионеры чаще других возрастных категорий обращались за страховыми выплатами не один раз, то есть имели вклады в нескольких рухнувших банках. АСВ оценило их количество в 54,3 процента.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов объяснил такую ситуацию тем, что проблемные банки целенаправленно привлекали пенсионеров повышенными ставками, ожидая, что те будут реже расторгать вклады досрочно.

Как рассказал гендиректор Frank RG Юрий Грибанов, на клиентов старше 55 лет приходится 61,6 процента срочных вкладов. Он пояснил, что это связано со сменой модели поведения, так как люди моложе больше склонны к потреблению и тратам. В прошлом году исследование Сбербанка показало, что каждый третий житель России после 55 лет имеет хотя бы один депозит в банке.

Справка
В России усложнили получение потребительских кредитов. Что изменилось?С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании.
Читайте также
 Супермодель оголилась и разозлила фанатов
Собчак ответила на вопрос «Чей Крым?»
Кокорин и Мамаев выходят на свободу по УДО: что надо знать
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Путин назвал самое красивое место в мире
Хабибу пришлось взвеситься обнаженным, чтобы уложиться в вес
Проблему «вольного приноса» золота вынесли на уровень Путина
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Немецкая автомобильная марка вскоре покинет Россию Компания Smart в рамках новой стратегии, связанной с полным отказом от двигателей внутреннего сгорания, не планирует поставлять свои новые автомобили на наш рынок, выяснил Авто Mail.ru
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» показала, как «потолстела» для съемок Валентина Рубцова опубликовала архивные фото с площадки, на которых ее с трудом можно узнать
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
10 фраз, которые никогда нельзя говорить детям Иначе вам не миновать раскаяния и чувства вины
Леди
Любовь Толкалина рассталась с возлюбленным Звезды не афишировали свой роман.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь