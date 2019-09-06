13:41 (мск), источник: Ведомости
ЦБ вернул ключевую ставку на «докрымский» уровень
Большинство аналитиков также предсказывали, что регулятор снизит ставку до 7%
Совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов — до 7%. Такое снижение предсказывали большинство опрошенных Reuters аналитиков.
После предыдущего снижения ставки в июле регулятор не исключал, что еще раз ее снизит на одном из ближайших заседаний совета директоров и перейдет к нейтральной
Последний раз ключевую ставку в 7% ЦБ устанавливал в марте 2014 года за несколько дней до присоединения Крыма к России. Тогда регулятор повысил ставку на 1,5 процентных пункта
В пользу снижения ставки говорит сразу несколько факторов — дефляция в августе, снижение инфляционных ожиданий и замедление темпов роста экономики, перечисляли аналитики Citi. По данным Минэкономразвития, дефляция в августе составила 0,24%, в сентябре инфляция будет нулевой. Министерство прогнозирует, что дезинфляционный тренд сохранится в ближайшие кварталы на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредитов. По итогам 2019 г. инфляция ожидается на уровне 3,6−3,8%, что ниже целевого уровня ЦБ в 4%.
В таком случае инфляционные ожидания вырастут, инфляция будет держаться на уровне 5% в течение 2020 г., а ставка может быть повышена до 8%.
Снижение ключевой ставки на 25 базисных пункта окажет малозаметное влияние на ставки по вкладам и кредитам, считает главный экономист
Александра Чунова, Людмила Коваль