В России разрешили строить деревянные небоскребы

Об этом Евтухов рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) «Российской газете»:
Во всем мире активно развивается многоквартирное деревянное домостроение, причем дома строятся не в три-пять этажей, но есть уже здания, которые построены в 30, 40 и 50 этажей с использованием деревянных конструкций. Это жилые дома, офисные здания.
Он отметил, что все необходимые изменения в российское законодательство уже внесены. Ограничения для строительства деревянных многоэтажек отсутствуют, в том числе и по нормам пожарной безопасности. Теперь нужно, чтобы появились инвесторы, которые будут готовы вложить свои средства в проекты.
Евтухов уверен, что в ближайшее время в России появятся не только жилые дома, но и целые кварталы из деревянных конструкций. «Ну и в нашей стране грех не использовать свой ресурс для того, чтобы так же активно развивать это направление», — подытожил замминистра.
По его словам, лесопромышленный холдинг Segezha Group уже планирует построить в московском районе Тушино офисный многоэтажный центр из деревянных конструкций.