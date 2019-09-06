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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В России разрешили строить деревянные небоскребы

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что в России теперь нет никаких ограничений, мешающих многоэтажному деревянному домостроению. Осталось только найти заинтересованных инвесторов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Евтухов рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) «Российской газете»:

Во всем мире активно развивается многоквартирное деревянное домостроение, причем дома строятся не в три-пять этажей, но есть уже здания, которые построены в 30, 40 и 50 этажей с использованием деревянных конструкций. Это жилые дома, офисные здания.
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Он отметил, что все необходимые изменения в российское законодательство уже внесены. Ограничения для строительства деревянных многоэтажек отсутствуют, в том числе и по нормам пожарной безопасности. Теперь нужно, чтобы появились инвесторы, которые будут готовы вложить свои средства в проекты.

Евтухов уверен, что в ближайшее время в России появятся не только жилые дома, но и целые кварталы из деревянных конструкций. «Ну и в нашей стране грех не использовать свой ресурс для того, чтобы так же активно развивать это направление», — подытожил замминистра.

По его словам, лесопромышленный холдинг Segezha Group уже планирует построить в московском районе Тушино офисный многоэтажный центр из деревянных конструкций.

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