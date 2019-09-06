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16:55 (мск), источник: Forbes

Набиуллина ответила на критику Дерипаски

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила миллиардеру Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал регулятора на Восточном экономическом форуме. Дерипаска говорил, что политика ЦБ убивает конкуренцию на банковском рынке. Председатель Банка России говорит, что ЦБ работает строго в рамках закона.

Источник: РИА "Новости"

«Есть закон, который определяет наши функции. Мы в соответствии с этим законом работаем», — заявила Набиуллина и улыбнулась, передает корреспондент Forbes.

Дерипаска в четверг заявил, что в России нет независимой банковской системы: «Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках с государственным участием», — сказал миллиардер. Он добавил, что идея превращения Банка России в мегарегулятор не оправдывает себя. «Он только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире плата за передачу денег составляет 1−1,25%, то у нас — 6−6,5% при базовой ставке достаточно завышенной», — отметил миллиардер. Он призвал проанализировать и реформировать кредитно-денежную политику и структуру финансового рынка. Наблюдать за конкурентоспособностью банковского рынка могла бы Федеральная антимонопольная служба, предположил бизнесмен.

Дерипаска не впервые негативно высказался о Центробанке. Так, в 2013-м году он заявил, что ЦБ «как коновалы, выпустили всю кровь из экономики».
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Через два года миллиардер раскритиковал регулятора за стремление к снижению инфляции после того, как Банк России резко повысил ключевую ставку. «Они [Центробанк и правительство] же хотят добиться нулевой инфляции. Самая, я думаю, низкая инфляция — на кладбище, там уже никому ничего не нужно», — говорил бизнесмен. Тогда же он назвал ЦБ и кабмин «небожителями» и «космонавтами».

В 2017-м Дерипаска смог высказать свои претензии уже лично Набиуллиной — они вместе участвовали в дискуссии в рамках Петербургского экономического форума.

Дерипаска пожаловался на высокие процентные ставки. Набиуллина возразила, что причина в стремлении Центробанка закрепить инфляцию на низком уровне.

В январе 2018-го Дерипаска сетовал на действия Центробанка по укреплению рубля: из-за слишком низкого курса доллара экономика растет слишком медленно, говорил миллиардер.

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