Набиуллина ответила на критику Дерипаски

«Есть закон, который определяет наши функции. Мы в соответствии с этим законом работаем», — заявила Набиуллина и улыбнулась, передает корреспондент Forbes.
Дерипаска в четверг заявил, что в России нет независимой банковской системы: «Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках с государственным участием», — сказал миллиардер. Он добавил, что идея превращения Банка России в мегарегулятор не оправдывает себя. «Он только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире плата за передачу денег составляет 1−1,25%, то у нас — 6−6,5% при базовой ставке достаточно завышенной», — отметил миллиардер. Он призвал проанализировать и реформировать кредитно-денежную политику и структуру финансового рынка. Наблюдать за конкурентоспособностью банковского рынка могла бы Федеральная антимонопольная служба, предположил бизнесмен.
Дерипаска не впервые негативно высказался о Центробанке. Так, в 2013-м году он заявил, что ЦБ «как коновалы, выпустили всю кровь из экономики».
Через два года миллиардер раскритиковал регулятора за стремление к снижению инфляции после того, как Банк России резко повысил ключевую ставку. «Они [Центробанк и правительство] же хотят добиться нулевой инфляции. Самая, я думаю, низкая инфляция — на кладбище, там уже никому ничего не нужно», — говорил бизнесмен. Тогда же он назвал ЦБ и кабмин «небожителями» и «космонавтами».
В 2017-м Дерипаска смог высказать свои претензии уже лично Набиуллиной — они вместе участвовали в дискуссии в рамках Петербургского экономического форума.
Дерипаска пожаловался на высокие процентные ставки. Набиуллина возразила, что причина в стремлении Центробанка закрепить инфляцию на низком уровне.
В январе 2018-го Дерипаска сетовал на действия Центробанка по укреплению рубля: из-за слишком низкого курса доллара экономика растет слишком медленно, говорил миллиардер.