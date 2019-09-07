11:40 (мск), источник: Lenta.Ru
В новейших Boeing обнаружили неполадки
Компания Boeing приостановила испытания своего нового дальнемагистрального самолета 777X
По словам представителя компании, во время тестирования самолета была обнаружена серьезная проблема, которая потребовала остановки испытаний. В чем именно она заключалась, не сообщается.
Отмечается, что испытания проходили в условиях намного более жестких, чем реальные эксплуатационные. Это делается для того, чтобы проверить самолет на надежность, целостность и безопасность.
Ранее стало известно, что Boeing перенесла первый полет нового самолета Boeing 777X на начало 2020 года