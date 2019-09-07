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11:40 (мск), источник: Lenta.Ru

В новейших Boeing обнаружили неполадки

Компания Boeing приостановила испытания своего нового дальнемагистрального самолета 777X из-за обнаруженных неполадок. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2019

По словам представителя компании, во время тестирования самолета была обнаружена серьезная проблема, которая потребовала остановки испытаний. В чем именно она заключалась, не сообщается.

Однако один из источников заявил, что причиной стала вылетевшая во время тестов на герметичность дверь.
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Отмечается, что испытания проходили в условиях намного более жестких, чем реальные эксплуатационные. Это делается для того, чтобы проверить самолет на надежность, целостность и безопасность.

Ранее стало известно, что Boeing перенесла первый полет нового самолета Boeing 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. Новейший широкофюзеляжный Boeing 777X презентовали в марте. Изначально планировалось, что свой первый полет лайнер совершит осенью 2019 года, а первые поставки заказчикам начнут выполняться в 2020 году. Он должен стать самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями.

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