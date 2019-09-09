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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Источник: РИА "Новости"

Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года. При расчете были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты и условия труда, занятость, а также емкость рынка.

По сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты, уменьшился коэффициент напряженности на рынке (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий). Однако ситуация по-прежнему достаточно неоднородна, отмечается в исследовании.

Эксперты прогнозируют сохранение позитивной тенденции в 2019 году.

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Лидеры на своих местах

Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018-го. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург — у них значение индекса превышает 90 баллов. На третьем месте Московская область с 81,3 балла. В первую пятерку входят также Югра и Татарстан.

«Регионы — лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда», — отмечают авторы рейтинга.

В средней части списка регионы по значению индекса отличаются незначительно и располагаются достаточно плотно: разница между соседними позициями практически везде менее одного балла.

У двух регионов значение индекса по итогам 2018 года составило менее 20 баллов — это Тыва и Карачаево-Черкесская республика, которые входят в группу регионов с невысокими социально-экономическими показателями. По сравнению с 2017-м число таких регионов сократилось на пять.

Среди аутсайдеров также Ингушетия, Калмыкия и Алтай, где ключевыми проблемами остаются высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

Положительная тенденция не зафиксирована только в Хакасии — индекс снизился на 0,5 балла за счет возросших безработицы, доли занятых на вредных производствах, а также среднего времени поиска.

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Рост индекса

Наибольший прирост индекса по итогам 2018 года произошел в Ингушетии (+12,3 балла), Чечне (+10 баллов) и Псковской области (+9,9 балла).

В Ингушетии выросло соотношение зарплаты и минимального набора товаров и услуг, снизились безработица, среднее время поиска работы, доля занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, а также доля безработных, находящихся в поиске более трех месяцев.

При этом значение индекса рынка труда в республике остается на относительно невысоком уровне — по итогам 2018 года она занимает 83-е место среди всех регионов. В республике по-прежнему самое большое значение коэффициента напряженности на рынке.

В Чечне отмечается рост соотношения зарплаты и минимального набора товаров и услуг, снижение безработицы, сокращение среднего времени поиска работы, снижение коэффициента напряженности на рынке труда, увеличение емкости рынка.

Увеличению индекса в Псковской области способствовало снижение коэффициента напряженности на рынке труда, рост соотношения заработной платы и минимального набора товаров и услуг, снижение безработицы, сокращение среднего времени поиска работы.

* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

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