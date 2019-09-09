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08:20 (мск), источник: Известия

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Источник: Reuters

По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Он отметил, что 95% легальных сигарет не стоят меньше 90 рублей, поэтому можно было бы установить минимальную цену в 85 рублей.

«Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, — всё это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену», — цитирует депутата «Парламентская газета».

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По словам Катасонова, в 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке составила порядка 80%. Из-за этого бюджет потерял около 50 млрд рублей, хотя точный ущерб оценить затруднительно.

Парламентарий отметил, что пока минимальная цена на табак еще не рассчитана и не определена.

Сейчас в соответствии с законом минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, которую утверждают сами производители с учетом выплачиваемого в бюджет акциза. При этом для каждой марки расчет индивидуальный.

Ранее РФ предложили взимать экологический сбор с производителей сигарет. Письмо с инициативой уже направлено в Минздрав и Минприроды. Предлагаемый размер сбора — 5 рублей с пачки сигарет.

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