Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
17Дрон показал, что осталось от амазонского леса
12Снимки наложницы короля Таиланда
08:44 (мск), источник: RNS

Роскачество обнаружило в шоколадных шариках опасный ингредиент

Из 18 проверенных Роскачеством брендов готовых завтраков — шоколадных шариков — в продукции пяти обнаружен негативно влияющий на почки токсин, сообщила пресс-служба Роскачества.

Источник: РИА "Новости"

«В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин — охратоксин А. Речь идёт о торговых марках “ВкусВилл”, “Дансония”, “Лента”, “О’кей”, Nesquik … Охратоксин А отличается нефротоксичностью — негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья на наличие микотоксинов. Из-за серьезных нарушений по безопасности Роскачество обнулило рейтинг товаров данных торговых марок.

При этом в исследованной продукции не обнаружены тяжелые металлы, пестициды, ГМО, трансизомеры, жирные кислоты, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, стафилококки и бактерии группы кишечной палочки. Эксперты Роскачества не зафиксировали в шоколадных шариках искусственных консервантов и красителей, а также превышения по содержанию акриламида.

По данным Роскачества, массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества, в продукции 15 торговых марок.
Читайте также
Ученые назвали вредный для сердца завтрак

По массовой доле сахара данным требованиям соответствуют шоколадные шарики Globus, Schär и Mamori.

Сообщается также, что фактическая масса готовых завтраков SPAR оказалась меньше заявленной, кроме того на упаковке производитель указал название «хлопья кукурузные» вместо «шоколадные шарики». В готовых завтраках торговых марок «Хороший день» и «Маша и медведь» были выявлены несовпадения в энергетической ценности, массовой доли белка и жира.

Неверная массовая доля белка и жира указана в маркировке готовых завтраков «Маша и медведь», Mamori, «ВкусВилл», «Ого!», «О’кей», «Каждый день», «Хороший день», «Дансония», добавили в Роскачестве.

Наиболее качественными и безопасными эксперты признали шоколадные шарики торговых марок Globus и Schar.

В исследовании Роскачества участвовали шоколадные шарики 18 брендов стоимостью от 12 до 186 руб. за 100 гр. продукта. Они были проверены по 222 показателям качества и безопасности. Продукция 17 торговых марок произведена в России, один бренд — в Германии.

 Москвичам пообещали затяжные дожди
Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Все врио и действующие главы регионов побеждают на выборах
В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
Как обманывают банки и страховые компании
В России хотят установить единую минимальную цену на сигареты
Российская гимнастка потеряла сознание во время соревнований
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Здоровье
Какие продукты вызывают неприятный запах тела Помогут не только духи и дезодоранты.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Легендарный завод продают за 25 млн рублей (вместо 2,5 млрд) Собственники хотели продать землю и имущество Владимирского тракторного завода за 2,5 миллиарда рублей, но никто из потенциальных покупателей не заявился на аукцион
Кино
Боня привела на шоу Малышевой 7-летнюю дочь В студии обсуждали правила детской безопасности
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Как приучить ребёнка 3 года к горшку 165
Кризис 40 лет? 141
Поиграем 132
Селективная парфюмерия и офис 107
Леди
Как выбрать красную помаду: 8 простых советов от визажистов Визажисты уже готовы ответить на один из вечных бьюти-вопроов. Осталось только заглянуть в их социальные сети за рекомендации и фото-доказательствами.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь