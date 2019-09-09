15:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Дом Скрипаля продадут
Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где он предположительно был отравлен
Здание обеззараживали и восстанавливали в течение полутора лет. Теперь его нужно лишь обновить изнутри. Как отмечается, бывший разведчик может как продать его властям, так и найти покупателя в частном порядке.
В совете графства Уилтшир указали, что власти готовы выкупить дом. Также сообщается, что они стараются предотвратить превращение здания в туристическую достопримечательность.
В июне сообщалось, что британские власти задумались о покупке дома Скрипаля. Отмечалось, что соседи опасаются нежелательных посетителей, в случае если здание продадут частным лицам и в нем создадут музей или будут сдавать его в аренду.
Помещение официально обеззаразили еще весной, однако с тех пор дом восстанавливали. В частности, в нем полностью заменили крышу.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР