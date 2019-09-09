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15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Дом Скрипаля продадут

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», признан безопасным и готовым к выставлению на продажу. Об этом пишет Daily Mail.

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фотографий

Здание обеззараживали и восстанавливали в течение полутора лет. Теперь его нужно лишь обновить изнутри. Как отмечается, бывший разведчик может как продать его властям, так и найти покупателя в частном порядке.

В совете графства Уилтшир указали, что власти готовы выкупить дом. Также сообщается, что они стараются предотвратить превращение здания в туристическую достопримечательность.

По некоторым данным, самому Скрипалю рекомендовали не возвращаться в помещение из опасений за его безопасность. По заверению Лондона, мужчина жив и сейчас находится в одном из секретных укрытий.

В июне сообщалось, что британские власти задумались о покупке дома Скрипаля. Отмечалось, что соседи опасаются нежелательных посетителей, в случае если здание продадут частным лицам и в нем создадут музей или будут сдавать его в аренду.

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Помещение официально обеззаразили еще весной, однако с тех пор дом восстанавливали. В частности, в нем полностью заменили крышу.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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