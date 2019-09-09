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15:59 (мск), источник: Секрет Фирмы

Семью беглого банкира хотели выселить из квартиры в Монако за долги на 18 млн рублей. Но суд спас бизнесмена

Лондонский суд позволил бывшему совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову заплатить €246 000 (около 18 млн рублей по курсу ЦБ на 9 сентября) за аренду квартиры в Монако. Семье беглого банкира грозило выселение. В апартаментах живёт гражданская жена Беджамова Алина Золотова вместе с детьми.

Источник: РИА "Новости"

Судья также вынес решение, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обязано возместить Беджамову судебные издержки в размере £40 000. АСВ представляет интересы лопнувшего Внешпромбанка, который пытается взыскать со своего экс-владельца пропавшие $1,8 млрд.

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Беджамов приходится братом бывшей главе банка Ларисе Маркус. Она призналась в хищении 114 млрд рублей, после чего её осудили на 8,5 лет тюремного заключения. Беджамов своей вины не признаёт. Когда начался процесс, бизнесмен сбежал в Монако, а оттуда — в Великобританию, где попросил убежища.

В июле суд ограничил траты экс-банкира $100 000 в месяц. Активы бывшего акционера Внешпромбанка заморожены на время судебного процесса. Беджамову даже пришлось заложить недвижимость в Лондоне. Это связано с тем, что бизнесмен задолжал компании Clement Glory Limited, офшору с Британских Виргинских островов $35 млн (около 2,3 млрд рублей).

Летом Беджамов подробно рассказал о том, сколько денег ему необходимо в месяц:

  • $92 300 на аренду апартаментов в Монако и пентхауса на Парк-лейн в Лондоне;
  • $85 000 на съём квартиры в Монако, где живёт его семья;
  • $60 000 на охранников;
  • $25 000 на представительские расходы;
  • $20 000 на одежду;
  • $10 000 на услуги парикмахера, консьержа и абонемент в гольф-клуб.

Ещё часть средств идёт на повара, водителя и карманные деньги детям.

АСВ подало иск в декабре 2018 года. В марте 2019 суд арестовал активы Беджамова на £1,34 млрд (около 108 млрд рублей). Беглый бизнесмен не может отчуждать эти активы или совершать какие-либо действия, связанные со «снижением их стоимости».

Анатолий Круглов

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