Семью беглого банкира хотели выселить из квартиры в Монако за долги на 18 млн рублей. Но суд спас бизнесмена

Судья также вынес решение, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обязано возместить Беджамову судебные издержки в размере £40 000. АСВ представляет интересы лопнувшего Внешпромбанка, который пытается взыскать со своего экс-владельца пропавшие $1,8 млрд.
Беджамов приходится братом бывшей главе банка Ларисе Маркус. Она призналась в хищении 114 млрд рублей, после чего её осудили на 8,5 лет тюремного заключения. Беджамов своей вины не признаёт. Когда начался процесс, бизнесмен сбежал в Монако, а оттуда — в Великобританию, где попросил убежища.
В июле суд ограничил траты экс-банкира $100 000 в месяц. Активы бывшего акционера Внешпромбанка заморожены на время судебного процесса. Беджамову даже пришлось заложить недвижимость в Лондоне. Это связано с тем, что бизнесмен задолжал компании Clement Glory Limited, офшору с Британских Виргинских островов $35 млн (около 2,3 млрд рублей).
Летом Беджамов подробно рассказал о том, сколько денег ему необходимо в месяц:
Ещё часть средств идёт на повара, водителя и карманные деньги детям.
АСВ подало иск в декабре 2018 года. В марте 2019 суд арестовал активы Беджамова на £1,34 млрд (около 108 млрд рублей). Беглый бизнесмен не может отчуждать эти активы или совершать какие-либо действия, связанные со «снижением их стоимости».