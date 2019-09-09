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22:19 (мск), источник: ТАСС

Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно необходимые препараты

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. За восемь месяцев они увеличились на 3,8%

Источник: Reuters

Розничные цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, по состоянию на конец августа 2019 года, выросли на 3,8%, сообщили в понедельник в пресс-службе Росздравнадзора.

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«По данным мониторинга ценовой и ассортиментной доступности, по итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%», — говорится в сообщении.

В ведомстве опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию об отсутствии в регионах РФ некоторых лекарственных препаратов. В частности, речь шла об антиррабической вакцине, преднизолоне, инсулине и других препаратах. По данным Росздравнадзора, на данный момент жители РФ обеспечены вакциной от бешенства на 45% от годовой потребности. «Антирабическая вакцина в 2019 году произведена в объеме более 144 тыс. упаковок. В настоящее время отгружено потребителям около 350 тыс. доз, что составляет около 45% от годовой потребности», — сообщают представители ведомства.

В свою очередь преднизолона также было введено в продажу порядка 1 млн таблеток и 2,3 млн упаковок раствора. Также сообщается, что в 2019 году вакцина для профилактики клещевого энцефалита произведена в объеме более 471 тыс. упаковок, что на 40% больше чем за аналогичный период 2018 года.

Также в ведомстве отметили, что в целом за период с 01.01.2019 по 26.08.2019 в гражданский оборот поступило 4 047 499 555 упаковок 162 336 серий лекарственных препаратов, что больше на 2,9% в упаковках и на 9% по количеству серий по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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