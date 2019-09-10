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11:24 (мск), источник: Известия

Летали, знаем: рост цен на билеты повторил антирекорд 2008 года

С начала 2019-го стоимость перелета увеличилась на четверть.

Источник: Известия

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года. Минтранс заявляет, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и собирается принять меры для сдерживания роста цен. Но по мнению экспертов, это возможно лишь при финансовой поддержке государства. При этом решение на долгосрочную перспективу требует выравнивания конкурентной среды: более активного субсидирования региональных и местных перевозок и ухода от «плоских» тарифов на магистральных линиях.

Повторение кризиса

По информации Росстата, за последние восемь месяцев средняя цена авиабилета экономкласса поднялась на 24,1%. Из данных ведомства следует, что это самый интенсивный рост стоимости перелетов с кризисного 2008 года.

Тогда рост тоже составил 24,1%. В предыдущие годы подорожание с января по август было в пределах от 2 до 19%. При этом средняя стоимость билета экономкласса в расчете на 1000 км пути в годовом выражении (август текущего года к августу 2018-го) выросла на 18,3%.

В Росстате пояснили, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике. После они дешевеют вплоть до декабря. По данным крупных агрегаторов — Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix — снижение цен уже началось.

Авиапутешествие внутри России в октябре обойдется на 15−34% дешевле, чем в августе в зависимости от сервиса бронирования, полет за рубеж — на 3−15%.

Несмотря на то что в сентябре-декабре билеты станут дешевле, по итогам года рост составит примерно 9−10%, ранее прогнозировал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров. Операционные убытки авиаперевозчиков, по данным ассоциации, за I квартал 2019-го составили 45 млрд рублей, а за тот же период 2018 года — 34 млрд рублей.

Источник: Известия
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Увеличение стоимости авиабилетов в этом году — следствие роста издержек авиакомпаний на протяжении нескольких лет, в том числе резкого скачка цен на топливо в 2018-м, пояснил «Известиям» главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов.

Одной из причин резкого роста цен на керосин в прошлом году стал высокий спрос на него со стороны так называемых бодяжников — компаний, смешивающих его с дизтопливом для получения зимнего дизеля, пояснил «Известиям» вице-президент по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии аналитического агентства Argus Виктор Парно.

— В нынешнем году рост цен на авиакеросин был ограничен в том числе повышенным вниманием к рынку продукта со стороны регулирующих органов, — отметил эксперт. — Кроме того, в первом полугодии действовало соглашение между нефтяниками и правительством о заморозке розничных и мелкооптовых цен на дизтопливо, что сократило маржу «бодяжников». В настоящее время этот сдерживающий фактор отсутствует, поскольку с июля соглашение не действует.

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ФАС отслеживает ситуацию с ценами на авиатопливо по жалобам авиакомпаний, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там признали, что по стоимости авиакеросина есть серьезные вопросы, меры будут приняты.

В авиакомпаниях неохотно комментируют эту тему. Ранее официальный представитель Smartavia (бывшее «Нордавиа») говорил «Известиям», что у компании практически нет финансовых резервов для сдерживания цен на билеты.

— Мы не сторонники увеличения провозной платы, но авиакомпания работает в рыночных условиях, что иногда требует принятия непростых решений, — отмечал он.

В «Уральских авиалиниях» тему повышения провозной платы не комментировали, но подчеркивали неэффективность нового механизма поддержки (демпфера) перевозчиков, запущенного с 1 августа. Другие крупные перевозчики не ответили на вопросы «Известий».

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Остановка по требованию

За первое полугодие стоимость авиабилетов в России прибавила 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, заявила на Восточном экономическом форуме начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова. На такой рост, значительно опережающий инфляцию (4,3% за январь-август), в ходе мероприятия обратил внимание и президент России Владимир Путин.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил в интервью «Известиям», что подорожание авиабилетов не должно превышать уровень инфляции. Поэтому до конца сентября Минтранс, по его словам, приступит к обсуждению со всеми сторонами нового комплекса мер, направленного на сдерживание цен. На уточняющие вопросы «Известий» в пресс-службе Минтранса не ответили.

Федор Борисов подчеркнул, что отрасль авиаперевозок в России находится в системном кризисе.

Когда разрыв между операционными доходами и расходами авиакомпаний достигает 20%, быстрого решения проблемы быть не может.
Федор Борисов
главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ

У регулятора, по мнению эксперта, есть три краткосрочных варианта действий: согласиться с ростом цен, сократить каким-то образом издержки или компенсировать возникающую разницу за счет субсидий и иных мер господдержки.

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При этом в долгосрочной перспективе необходимо выравнивать конкурентную среду: увеличивать субсидирование региональных и местных перевозок и уходить от «плоских» тарифов на магистральных линиях, добавил Федор Борисов.

Перевозчики несут постоянные убытки, и такое положение дел не позволяет авиакомпаниям работать экономически эффективно, а исправить ситуацию поможет только увеличение стоимости билетов на 40−60%, сказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Маловероятно, что цены на авиабилеты в этом году получится удержать в пределах инфляции, считает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По его словам, возможными мерами поддержки авиакомпаний могут стать финансовая помощь государства в погашении задолженности по лизингу, а также расширение субсидируемых воздушных направлений, как это уже делалось в направлении Дальнего Востока.

В Минфине «Известиям» сообщили, что Минтранс пока не обращался к ним с предложением о дополнительных субсидиях для авиаперевозчиков.

Александр Волобуев Михаил Калмацкий Ирина Цырулева

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