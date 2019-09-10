Мем про Трампа превратили в биржевой индекс

Свое название индекс «Volfefe» получил благодаря слиянию двух слов: волатильность (по-английски volatility) и слова covfefe. Последнего нет в английском языке, слово появилось в результате опечатки Трампа в Twitter в 2017 году и превратилось в мем.
По данным аналитиков JPMorgan, с начала 2016 года, когда Трамп выиграл праймериз Республиканской партии и стал кандидатом от нее в президенты США, он публиковал в среднем 10 твитов в день. В конце 2018 года Трамп резко нарастил активность в Twitter.
По мнению аналитиков, чаще всего рынок откликается на твиты со словами «Китай», «миллиард», «товары», «демократы» и «великой». Индекс Volfefe показывает, что доходности двух- и пятилетних облигаций подвергается большему влиянию твитов, чем доходность десятилетних бумаг.
В конце августа Трамп обвалил основные американские индексы NASDAQ, Dow Jones и S&P 500, обрушившись в Twitter с критикой на главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он назвал главы американского регулятора и председателя КНР Си Цзиньпина главными врагами Америки. После этого Трамп призвал американский бизнес не вести дела с Китаем.
Аналогичная ситуация произошла в мае незадолго до сильнейшей эскалации торговой войны с Китаем. Тогда Трамп обвалил основные американские индексы NASDAQ, Dow Jones и S&P 500, заявив, что США собираются повысить пошлины на ряд китайских товаров.