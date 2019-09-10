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14:52 (мск), источник: BFM.ru

«Россия ведет себя как осажденная крепость». О чем говорит отрицательный чистый госдолг?

Впервые за пять лет, согласно данным ЦБ и Минфина, чистый госдолг опустился ниже нуля. Эксперты считают, что, создавая резервы, государство тормозит экономическое развитие страны.

Источник: Reuters

Чистый госдолг России впервые за пять лет опустился ниже нуля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ и Минфина.

По данным ЦБ на 1 августа, активы правительства достигли профицита почти в 1,5%: это 17 трлн к 15,5 трлн рублей долга. Таких результатов удалось достичь впервые с 2014 года — с момента введения санкций и падения цен на нефть. Как заявил недавно министр экономического развития Максим Орешкин, то, что сделано за эти годы в макроэкономике страны, точно попадет в учебники.

Новость
У России не осталось чистого государственного долга

Но понятие чистого госдолга скорее математическое: на практике долги не покрываются из госрезервов, иначе страна станет некредитоспособной. Кроме того, пятилетняя политика накопления остановила экономический рост, отмечает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин: «Я согласен с министром экономического развития, что этот пример действительно может войти в учебники как пример неадекватной экономической политики, по крайней мере декларируемым целям и задачам. Мы декларируем в рамках экономической политики на протяжении уже не одного года, что нам нужно выйти на средние темпы роста выше среднемировых. Экономика России даже близко не находится около этих значений, и в этом году по отношению к предыдущему мы даже ускорения не наблюдаем. Но государство не проводит, по сути, никаких мер стимулирующей политики, а вместо этого накапливает активы, которые фактически изымаются из экономического оборота и сдерживают темпы экономического роста».

Например, не растущие на протяжении многих лет доходы населения — это практически не растущий, а сокращающийся малый бизнес, испытывающий очень приличное количество проблем.
Евгений Надоршин
главный экономист ПФ «Капитал»

В мировом масштабе долг России перед кредиторами достаточно небольшой — всего 15% ВВП. Например, в США этот показатель больше 100% ВВП, в Японии — больше 200%. Также сумма резервов не включает финансовые активы, например средства для выплаты пенсий, обязательства по ценным бумагам. Низкий показатель чистого госдолга может как привлечь иностранных инвесторов, так и отпугнуть, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: «Отрицательный чистый госдолг говорит о том, что вложение в гособлигации надежно, например, тем, кто покупает народные ОФЗ, нет смысла волноваться о платежеспособности государства, это достаточно безрисковое вложение».

С другой стороны, Россия ведет себя как осажденная крепость: создает резервы, мало привлекает госдолг, это отрицательно сказывается на экономическом росте, рост ВВП в первом полугодии составил всего 0,7%.

«Это уникальная ситуация: она говорит о высокой кредитоспособности облигаций, но, с другой стороны, это снижает привлекательность прямых инвестиций в Россию, потому что стратегическим инвесторам нужна динамика, а ее нет», — считает Суверов.

Сейчас отрицательный показатель чистого госдолга имеют в основном развивающиеся страны с низким ВВП: Казахстан, Чили, Перу и Новая Зеландия. Исключением остаются только Швеция и Норвегия, ВВП на душу населения которых в пять-семь раз выше российских показателей.

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