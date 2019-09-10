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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» лишился полного допуска к Opal

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии.

Польша в суде ЕС добилась отмены разрешения Еврокомиссии на допуск «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Речь идет о сухопутном отводе газопровода «Северный поток» — таким образом, теперь «Газпром» опять не сможет использовать его на полную мощность и вынужден будет увеличить транзит газа через Украину. Это усиливает позицию Киева на предстоящих переговорах о продолжении транзита после 2020 года.

Суд ЕС встал на сторону Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Еврокомиссия 28 октября 2016 года разрешила «Газпрому» доступ к 90% мощностей Opal — сухопутного отвода газопровода «Северный поток» (проходит из России в Германию по дну Балтийского моря), хотя с 2013 года «Газпром» мог использовать только 50% мощностей, и труба оставалась недозагруженной. «Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%», — говорится в сообщении Министерства энергетики Польши на странице в Twitter.

Новое решение, вероятно, не позволит «Газпрому» полностью отказаться от транзита газа через Украину, говорится в заявлении министра энергетики Польши Кшиштофа Чожевского, так как с учетом ограниченной возможности использования газопровода Opal компания будет вынуждена сократить использование «Северного потока».

Решение ЕК, которое фактически позволяло «Газпрому» увеличить прокачку по Opal и, соответственно, «Северному потоку» на 10,7 млрд кубометров в год, вызывало резкую критику основных государств—транзитеров российского газа — Украины и Польши. Они опасались, что «Газпром» «перебросит» соответствующий объем транзита с этих маршрутов на «Северный поток». Так, Варшава жаловалась на предстоящее снижение своих доходов от транзита российского газа и опасалась усиления влияния «Газпрома» в Европе.

В то же время «Газпром» отмечал, что у него есть контрактные обязательства по транзиту определенного объема газа через Польшу, и у компании нет намерения снижать транзит по этому направлению.

Правительство Польши обратилось с требованием по отмене решения регулятора и приостановке его действия в декабре 2016 года. С аналогичным иском тогда же выступила PGNiG Supply & Trading GmbH (немецкая структура польской PGNiG). В обоих случаях истцы требовали наложить обеспечительные меры и запретить российской компании участвовать в аукционах на распределение 40% мощностей Opal, к которым «Газпром» мог получить доступ. Суд ЕС в декабре 2017 года отказал PGNiG Supply & Trading GmbH в удовлетворении иска по существу — решение было принято на год раньше ожидаемого срока.

Ольга Никитина

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