Конец легенды. Что стало со знаменитыми советскими предприятиями Латвии

Цех производственного объединения «ВЭФ», в котором собирают знаменитые вэфовские транзисторные радиоприемники, 1982 г.
| Источник: РИА "Новости"
В Прибалтике не принято хорошо отзываться о СССР. Напротив, республики советский период называют «оккупаций» и требуют от России, как правопродолжателя Союза, многомиллиардных компенсаций. Тем не менее, во время советской «оккупации» в Латвии, Литве и Эстонии модернизировались и расширялись местные предприятия, строились новые фабрики, заводы, электростанции, которые обеспечивали граждан стабильной работой. А что случилось с легендарными прибалтийскими предприятиями после развала Советского союза и обретения республиками независимости? Посмотрим на примере Латвии.
ВЭФ — флагман советской промышленности
Во многом благодаря советским инвестициям и специалистам разросся ВЭФ (Valsts Elektrotehnikas Fabrika) — легендарный электротехнический завод. Наверное, в доме каждой советской семьи была магнитола, радиола или хотя бы радиоприемник, выпущенный на ВЭФ. А еще здесь делали вездеходы, телефоны, мотоциклы, даже фотоаппараты. Здесь, кстати, был произведен «шпионский» фотоаппарат «Минокс» — по тем временам самый маленький в мире. Электротехнический завод обеспечивал работой 20 тысяч латышей и имел прибыль до 580 миллионов долларов в год. Техническую документацию ВЭФа использовали в Венгрии и Болгарии. Это действительно было современное, эталонное предприятие. Сейчас ВЭФ — банкрот.
Бывший руководитель департамента Министерства промышленности и энергетики Инар Клявиньш считает, что после развала СССР, «ВЭФ оказался слишком громоздким для Латвии».
В 1990-х годах даже национальная телекоммуникационная компания Lattelecom предпочитала покупать продукцию у иностранцев из Alcatel, а не у внутреннего производителя. ВЭФ копил долги перед работниками, не имел возможности уплачивать налоги. Государство в ситуацию не вмешивалось, и за пару лет штат рабочих завода сократился более чем на две трети.
«После развала единого советского рынка стало ясно, что его надо разделить на несколько частей, чтобы те нашли новые рынки, выжили и развивались. Не получилось. Руководители предприятий в те времена не знали элементарных законов свободного рынка, они даже языков иностранных не знали», — объяснял Клявиньш в интервью с ВВС.
РВЗ — первый по вагонам
В советские годы Рижский вагоностроительный завод (РВЗ) был единственным предприятием, производившим железнодорожные составы. И сейчас сошедшие с конвейера РВЗ электрички можно повстречать на просторах постсоветского пространства. Понятно, что с объемами работы и зарплатами рабочим здесь проблем не было.
Правда, после развала СССР продукция Рижского вагоностроительного завода оказалась уже не такой востребованной — предприятие технологически отставало от конкурентов, а деньги в производство латышские власти вкладывать не спешили. Россия, например, наладила собственное производство электричек — в Торжке и Демихове. Крупнейший рынок сбыта был потерян.
В 1990-х РВЗ из промышленного гиганта превратился в местечковый завод по ремонту электричек со штатом 120 работников. Росли убытки — в 2012 году их объем достиг почти 2 миллионов евро (при обороте 1.7 миллионов евро). В 2014 году сменился собственник предприятия, его купила компания East-West Industrial Group, которая пыталась модернизировать завод. Но убытки росли в арифметической прогрессии — 2,9 миллионов евро по итогам 2016 года (для понимания: прибыль тогда составляла 182 тысячи евро).
Осенью 2017 года руководство РВЗ объявило о начале процедуры банкротства.
Трамвай марки РВЗ-7 Рижского вагоностроительного завода на маршруте. 1974 г.
| Источник: РИА "Новости"
РЭЗ — завод-великан
Электрооборудование для продукции вагоностроительного завода производилось по соседству — на Рижском электромашиностроительном заводе (РЭЗ). Именно здесь началось первое в СССР производство стиральных машин — в общей сложности их было выпущено 12 миллионов. А трудились на РЭЗ 8 тысяч человек.
Как и многие и другие латвийские предприятия, Рижский электромашиностроительный завод переживал кризис в 1990-х — заказов нет и не предвидятся, а оборудование безнадежно устаревает… Тогда из-за нерентабельности пришлось закрыть ряд производств и сократить рабочих. В отличие от неудачных примеров других латвийских заводов, здесь эта мера сработала.
В 2006 году пакет акций предприятия купил российский акционер «ЭДС-Холдинг». Здесь производят двигатели, электроприводы для самосвалов, электробусов, троллейбусов, вагонов метрополитена. В настоящее время на российский рынок экспортируется до 80% объема продукции РЭЗ. Остальные 20% — в Белоруссию, Украину, Польшу, Швецию.
«РЭЗ — современное предприятие, продолжающее непрерывно развиваться, несмотря на военные разрушения, послевоенные трудности, кризисы. И сейчас РЭЗ — уникальный завод, история машиностроения, завод — великан», — говорится на сайте предприятия.
Рабочие Рижского электромашиностроительного завода (РЭЗ), 1974 г.
| Источник: РИА "Новости"
РАФ — торговый центр на месте промышленного гиганта
С продукцией Рижского автобусного завода (РАФ) был тоже знаком каждый гражданин Советского союза: здесь выпускались знаменитые микроавтобусы — «рафики».
В середине 1990-х руководство РАФ вело переговоры с российским ГАЗ о возможности производства ГАЗелей, однако латвийские власти партнерства с российской компаний допустить не могли и блокировали соглашение. Через год работа завода была остановлена, а в 1998-м году было объявлено о запуске процедуры банкротства. Последним автомобилем, сошедшим с конвейера завода, стал катафалк. В настоящее время на месте бывшего Рижского автобусного завода открыты магазины, есть еще музей истории РАФ.
А в прошлом году стало известно о планах латышей возродить выпуск микроавтобусов — в стране появилось новое предприятие «Rīgas Autobusu Fabrika, RAF». Правда, по словам генерального директора нового РАФа Кирилл Шумейко, ранее существовавшая база и мощности на новом заводе использоваться не будут — под Ригой планируется строительство экспериментального цеха, где будут разрабатываться автомобили.
Завод по производству микроавтобусов «РАФ» в городе Елгава под Ригой, 1987 г.
| Источник: РИА "Новости"