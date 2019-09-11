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08:11 (мск), источник: ТАСС

Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/ — Головной корабль планируют сдать флоту до конца 2027 года.

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.

«Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе “Залив” в Керчи в 2020 году», — сказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Другой источник уточнил, что «закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года». Он подтвердил, что водоизмещение каждого составит до 15 тыс. т. Корабли, по его словам, смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

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Собеседник агентства также сообщил, что «разработка технического проекта по новым кораблям находится в финальной стадии, после ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК».

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Универсальные десантные корабли

Ранее другой источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что не позже конца 2019 года Минобороны завершит формирование тактико-технического задания на первые российские универсальные десантные корабли. По его словам, построить и сдать заказчику головной УДК планируется в рамках ГПВ-2027, а серийный — до начала 2030-х годов.

Завод «Залив» в Керчи имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет ему строить корабли водоизмещением более 150 тыс. т.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у «Мистраля» и более 30 — у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты. Кроме того, УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозят бронетехнику.

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