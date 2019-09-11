15:05 (мск), источник: Life.ru
Чёрные списки банков. Как в них попадают и как выйти
Российские банки реабилитировали более 15 тысяч клиентов, попавших в список «сомнительных». Лайф выяснил, за что попадают в чёрные списки и как оттуда выбраться.
Российские банки реабилитировали более 15 тысяч
Стоит отметить, что процедура реабилитации была запущена ещё весной 2018 года. Это было сделано
Прежде всего надо отметить, что под чёрным списком банка понимается собственная база данных
Адвокат, партнёр юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов говорит, что обычно с этим сталкиваются клиенты, получившие крупную сумму денег, если ранее транзакции были меньше. Но это может быть любая сумма, которая отличается от обычно отправляемых контрагентам. С физическими лицами ситуация аналогичная.
Кроме того, в соответствии с законом о противодействии легализации преступных доходов (115-ФЗ) банк вправе при наличии подозрений отказать клиенту в обслуживании и проведении операции. После двух таких отказов организация может расторгнуть договор с клиентом. Обо всех случаях отказа банк обязан сообщить в Росфинмониторинг.
— Дело в том, что и Росфинмониторинг, и Банк России, и коммерческие банки очень жёстко контролируют любые подозрительные операции клиентов, которые могут подпадать под действие Федерального закона 115-ФЗ от
Также, по его словам, это связано с тем, что в отношении банков, допустивших незаконные транзакции по счетам своих клиентов, применяются весьма жёсткие меры со стороны контролирующих органов.
— Именно с этой целью и создаются так называемые чёрные списки, попасть в которые нетрудно, если вы совершаете
Но не обязательно нарушать установленные правила, чтобы попасть в чёрный список. Иногда банки формируют базы данных по тем клиентам, которые излишне щепетильно относятся к выполнению своих обязательств. Слишком быстрое досрочное погашение кредитов, проявление чрезмерной внимательности к договорам, споры с банком по поводу допущенных кредитным учреждением нарушений или ошибок — всё это и некоторые другие действия клиентов тоже способны послужить причиной внесения в определённый чёрный список.
При совершении подозрительных операций банк вправе запросить у клиента документы, на основании которых переводятся средства, и пояснения относительно транзакции.
— Если такие документы и пояснения представлены, вопрос закрывается. В противном случае блокировка счёта сохраняется, а средства можно забрать. Правда, для этого нужно закрыть счёт в этом банке и перевести деньги на счёт в другом, за что обычно установлена комиссия. Можно попробовать обжаловать такое решение банка в судебном порядке, но процесс не очень быстрый, — подчёркивает адвокат Сергей Фролов.
В «БКС Премьер» отметили, если банк отказывал в обслуживании, «клиент-отказник» вправе предоставить туда документы и (или) сведения для пересмотра ранее принятого решения об отказе. Если на их основе банк примет решение о пересмотре ранее принятого решения об отказе — операция будет проведена, а клиент принят на обслуживание.
Но, если в чёрный список клиент попал