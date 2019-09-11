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12:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Экономист Делягин призвал не отменять НДС, а понизить его с 20% до 10%

Высокий НДС подавляет в РФ развитие высокотехнологичных производств, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Источник: Reuters

Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал отменить в РФ НДС.

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«На самом деле речь идёт не об отмене НДС в чистом виде, потому что это очень важный налог и отказаться от таких денег нельзя, — предположил Делягин. — Скорее всего, речь идёт о замене его налогом с оборота, что предлагалось ещё Дворковичем много лет, и в общем, надо сказать, что Дворкович был прав, предлагая это. НДС в наибольшей степени подавляет высокотехнологичные производства. В принципе было бы вполне достаточно на первом этапе снизить его до 10%. Потому что себестоимость уклонения от НДС составляет примерно 10%. То есть при НДС в 10% уклоняться от него на промышленной основе станет экономически нерентабельно, и это нанесёт очень серьёзный удар по организованной преступности».

А самое главное, как подчеркнул Делягин, страна практически не потеряет в собираемости, так как те, кто сейчас уклоняется от уплаты НДС, выйдут из тени.

Напомним, лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал отменить НДС, так как, по его мнению, этот налог удушает экономическое развитие.

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