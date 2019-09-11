12:42 (мск), источник: RNS
Медведев заявил о недостаточных темпах роста экономики России
Темпы роста экономики России сейчас не соответствуют уровню поставленных задач, заявил
«Если говорить о национальных целях и о темпах развития нашей экономики, то, конечно, это задача, которую необходимо решать. Вопрос в том, как и за счет чего. В настоящий момент те темпы, которые мы видим, они действительно не соответствуют прогнозным, они не соответствуют к тому, к чему мы стремимся», — заявил Медведев.
При этом, как добавил глава правительства, это не означает, что ничего нельзя сделать.
«Для этого, собственно, и раскручиваются все национальные проекты. Для этого мы занимаемся изменением нашей экономики», — сказал Медведев.
«Но, скажу прямо, эти темпы — допустим, даже если мы сейчас будем ориентироваться на то, что в следующем году наша экономика вырастет
Он отметил, что сейчас в мире происходят всеобщее замедление самой мировой экономики, торговые войны и другие проблемы, включая антироссийские санкции. На фоне этих факторов Россия и должна добиться указанных целей, подчеркнул глава правительства.
«Хотя, еще раз подчеркиваю, ресурсы для этого в целом есть», — подытожил Медведев.