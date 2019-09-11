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12:42 (мск), источник: RNS

Медведев заявил о недостаточных темпах роста экономики России

Темпы роста экономики России сейчас не соответствуют уровню поставленных задач, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24».

Источник: Reuters

«Если говорить о национальных целях и о темпах развития нашей экономики, то, конечно, это задача, которую необходимо решать. Вопрос в том, как и за счет чего. В настоящий момент те темпы, которые мы видим, они действительно не соответствуют прогнозным, они не соответствуют к тому, к чему мы стремимся», — заявил Медведев.

При этом, как добавил глава правительства, это не означает, что ничего нельзя сделать.

«Для этого, собственно, и раскручиваются все национальные проекты. Для этого мы занимаемся изменением нашей экономики», — сказал Медведев.

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Премьер-министр рассказал, что в настоящий момент министры готовят прогноз развития экономки России, включающий два сценария: оптимальный и более сложный. Оптимальный сценарий предполагает постепенный выход страны на требуемые темпы роста.

«Но, скажу прямо, эти темпы — допустим, даже если мы сейчас будем ориентироваться на то, что в следующем году наша экономика вырастет где-то на 2%, — эти темпы все равно зависят не только от наших действий. Очевидно, что на их развитие, на их возможности развития влияет и ситуация в мировой экономике», — сказал Медведев.

Он отметил, что сейчас в мире происходят всеобщее замедление самой мировой экономики, торговые войны и другие проблемы, включая антироссийские санкции. На фоне этих факторов Россия и должна добиться указанных целей, подчеркнул глава правительства.

«Хотя, еще раз подчеркиваю, ресурсы для этого в целом есть», — подытожил Медведев.

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Источник:©Аргументы и факты
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