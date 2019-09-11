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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол РФ связал учащение случаев гибели россиян в Турции с ростом турпотока

Причиной участившихся происшествий с россиянами в Турции может быть рост турпотока из РФ, считает российский посол в Анкаре Алексей Ерхов. За текущий туристический сезон в стране зафиксировано уже 88 смертей граждан России, добавил он.

Источник: Reuters

«По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около 6 млн наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше», — сказал Ерхов (цитата по «РИА Новости»).

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Он обратил внимание на участившиеся случаи ДТП с туристическими автобусами и на пешеходных переходах. Дипломат призвал пользоваться транспортными услугами сертифицированных туркомпаний.

Также, по мнению Ерхова, причиной произошедших трагедий зачастую становятся сами россияне, которые злоупотребляют преимуществами системы «все включено» и не соблюдают нормы безопасности. Он напомнил, что употребление алкоголя «почти автоматически» делает инцидент нестраховым случаем.

Для людей преклонного возраста, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дополнительный фактор риска — жаркий климат, который может спровоцировать инфаркты, инсульты или другие острые состояния.

Широкий резонанс летом 2019 года вызвала трагедия, произошедшая 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Руку 12-летней Алисы Адамовой из Санкт-Петербурга засосало в трубу бассейна, из-за чего она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы. Девочку поместили в реанимацию больницы города Денизли, прибывшие в Турцию врачи из Санкт-Петербурга осмотрели девочку и были готовы транспортировать ее в Россию, но отмечали, что это может принести дополнительные осложнения. Родители пострадавшей приняли решение не рисковать и остаться в Турции. Алиса умерла 28 августа. СКР возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело.

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