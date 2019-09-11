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13:26 (мск), источник: Интерфакс

В правительстве отказались от «заливания деньгами» проблемы бедности в России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Правительство для преодоления проблемы бедности в России будет оказывать адресную помощь малоимущим гражданам, бездумно распылять деньги государство не намерено. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы «Диалог с Дмитрием Медведевым» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

Источник: Reuters

«Эту задачу (борьба с бедностью — ИФ) можно решить, если нам удастся выстроить адресный механизм», — сказал Топилин. Министр добавил, что власти не должны делать ставку на «заливание (этой проблемы — ИФ) деньгами». По словам Топилина, «этим мы не добьемся решения задачи».

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Он напомнил, что основной вклад в решение проблемы бедности в РФ должны внести реализация нацпроектов, экономический рост и повышение зарплат.

Топилин также рассказал, что в РФ ведется работа по выявлению малоимущих семей с тем, чтобы оказать им адресную помощь.

«Где-то это будет обучение, где-то — предоставление материальной поддержки для открытия собственного дела, где-то — помощь семье в связи с какими-то трудными жизненными ситуациями», — сказал министр, отметив, что правительство будет использовать различные инструменты помощи бедным семьям.

Он отметил, что в 2020 году будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) «почти на 7% выше инфляции, а пенсии — на 6,6% при инфляции, которая, по прогнозам, будет 3,8%».

Справка
Как копить, если денег и так нет?В современном мире важно не только научиться зарабатывать деньги, но и правильно их распределять. Сделать это не так уж и сложно, важно лишь знать основные правила.
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