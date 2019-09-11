Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После хайпаКак сейчас живут те, кто внезапно прославился?
Фоторепортажи
27Новый облик Земли показали с воздуха
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
14:25 (мск), источник: РИА Новости

Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

«Ну вот у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства. Что это такое — трудовой договор, продолжительность рабочего дня — 8 часов, допустим, о которых вы говорите, соответственно, трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений, включая место рабочее. Но в мире все изменилось — значительная часть людей работает просто дома», — сказал Медведев в программе «Диалог» в эфире «России 24».

Новость
Когда станет реальной четырехдневная рабочая неделя

По его словам, появилась целая когорта людей, которых называют фрилансерами. «И их количество с каждым годом увеличивается, растет. Причем это не люди, которые там перебиваются с хлеба на воду, это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны с правилами внутреннего распорядка, необходимости в 9 часов приходить, например, а в 6 часов уходить, отлучаться с работы только с разрешения начальника и так далее», — пояснил он.

«Это совсем другая история, поэтому очевидно, что, допустим, та же самая дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства. И в будущем, очевидно, с учетом цифровизации, появления большого количества роботов, вот такого рода занятость будет все больше и больше распространяться», — подчеркнул Медведев. При этом понятно, добавил председатель правительства РФ, «что не все будет дистанционным, нельзя доводить до абсурда и эту модель».

Сантехники не могут работать дистанционно, мы прекрасно понимаем, иначе это плохо закончится. Так вот этот баланс, возможность регулировать различные трудовые отношения, а также трудовое время, гибко, с учетом современного развития экономики — это важнейшая государственная задача.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ

«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр уточнил: «Вот трудовое время — у нас это сорокачасовая рабочая неделя. Хотя совсем недавно у нас была шестидневка, ну относительно недавно — в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше. Во Франции, по-моему, она 35 часов, а в Нидерландах — 29», — пояснил он.

То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ
Новость
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Также Медведев опроверг версии, что этот способ может привести к тому, что работодатель будет урезать зарплату работнику.

«Нет, конечно. Речь идет о том просто, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время и работодатель, конечно, тоже. Если кто-то хочет работать больше, например… в рамках установленного графика, это тоже нужно позволить. Естественно, чтобы не было злоупотреблений, это должно быть отрегулировано. То есть, вот эту гибкость или, как говорят юристы, диспозитивность, вариативность в трудовое законодательство нам точно нужно внедрять — это в интересах всех и, прежде всего, самих людей, и тогда мы действительно будем двигаться к более такому спокойному регулированию трудовых отношений, основанному на таком подходе», — сказал он.

Справка
Как копить, если денег и так нет?В современном мире важно не только научиться зарабатывать деньги, но и правильно их распределять. Сделать это не так уж и сложно, важно лишь знать основные правила.
Читайте также
 Самарцы потребовали извинений за 'испорченный' Биланом день города
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Власти отказались от «заливания деньгами» проблемы бедности
В небе над Нью-Йорком появились два световых столба (фото)
Умер ученый, благодаря которому Гагарин полетел в космос
Зима без предупреждения: российский город завалило снегом (фото)
Что известно о жене Хабиба Нурмагомедова
После хайпа. Как сейчас живут те, кто внезапно прославился
Здоровье
Ученые объяснили, почему с возрастом вы набираете вес Организм предпочитает не сжигать жиры, а запасать их.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
BMW X6 «живьем»: первые фото и впечатления Главная для нас премьера на стенде BMW — это новое поколение кроссовера Х6
Кино
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его Командир самолета «Уральских авиалиний» стал героем шоу «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Как выглядит внутри квартира стоимостью больше 100 млн рублей
Это шедеврально: знаменитая Ла Педрера совмещает статус памятника и жилого дома
Популярные темы на «Детях»
5 класс - пАмагите 245
вопросы про пенсию 239
Вопрос девочкам, живущим за границей: а как с отношениями в семье у вас? 210
Нужна ли ребенку музыкальная школа 202
Леди
Собчак, Киркоров, Навка и другие звезды на премии GQ Знаменитостей наградили на ежегодной церемонии.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь