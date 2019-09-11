Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

«Ну вот у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства. Что это такое — трудовой договор, продолжительность рабочего дня — 8 часов, допустим, о которых вы говорите, соответственно, трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений, включая место рабочее. Но в мире все изменилось — значительная часть людей работает просто дома», — сказал Медведев в программе «Диалог» в эфире «России 24».
По его словам, появилась целая когорта людей, которых называют фрилансерами. «И их количество с каждым годом увеличивается, растет. Причем это не люди, которые там перебиваются с хлеба на воду, это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны с правилами внутреннего распорядка, необходимости в 9 часов приходить, например, а в 6 часов уходить, отлучаться с работы только с разрешения начальника и так далее», — пояснил он.
«Это совсем другая история, поэтому очевидно, что, допустим, та же самая дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства. И в будущем, очевидно, с учетом цифровизации, появления большого количества роботов, вот такого рода занятость будет все больше и больше распространяться», — подчеркнул Медведев. При этом понятно, добавил председатель правительства РФ, «что не все будет дистанционным, нельзя доводить до абсурда и эту модель».
Сантехники не могут работать дистанционно, мы прекрасно понимаем, иначе это плохо закончится. Так вот этот баланс, возможность регулировать различные трудовые отношения, а также трудовое время, гибко, с учетом современного развития экономики — это важнейшая государственная задача.
Дмитрий Медведевпремьер-министр РФ
«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», — подчеркнул Медведев.
Премьер-министр уточнил: «Вот трудовое время — у нас это сорокачасовая рабочая неделя. Хотя совсем недавно у нас была шестидневка, ну относительно недавно — в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше. Во Франции, по-моему, она 35 часов, а в Нидерландах — 29», — пояснил он.
То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство.
Дмитрий Медведевпремьер-министр РФ
Также Медведев опроверг версии, что этот способ может привести к тому, что работодатель будет урезать зарплату работнику.
«Нет, конечно. Речь идет о том просто, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время и работодатель, конечно, тоже. Если кто-то хочет работать больше, например… в рамках установленного графика, это тоже нужно позволить. Естественно, чтобы не было злоупотреблений, это должно быть отрегулировано. То есть, вот эту гибкость или, как говорят юристы, диспозитивность, вариативность в трудовое законодательство нам точно нужно внедрять — это в интересах всех и, прежде всего, самих людей, и тогда мы действительно будем двигаться к более такому спокойному регулированию трудовых отношений, основанному на таком подходе», — сказал он.