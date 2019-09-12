01:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Регуляторную гильотину приводят в действие
К отсечению назначены тысячи актов советского периода.
Белый дом назвал дату начала применения «регуляторной гильотины» —
Дмитрий Медведев 11 сентября подписал поручение о подготовке перечня правовых актов СССР и РСФСР для признания их утратившими силу или недействующими с 1 февраля 2020 года. Как следует из документа, Минюст должен подготовить соответствующий проект постановления правительства к 15 ноября и представить его Белому дому.
Среди них — декрет Совета народных комиссаров от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне», постановление Совмина РСФСР от 1961 года «Об утверждении республиканских технических условий на колбасы вареные из мяса птицы и кроликов» и постановление Совмина РСФСР 1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».
Поясним, такое отсечение устаревших норм — «регуляторная гильотина» является частью реформы КНД и только советскими актами не ограничится. Основой реформы должны стать два закона — «О госконтроле» (процессуальный — как проверять) и «Об обязательных требованиях» (материальный — что проверять). Одновременно предполагается полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований — отсечение устаревших, исключение дублирующих норм и их актуализация. Такая ревизия должна завершиться к 2021 году. Пока в реализации механизма «регуляторной гильотины» участвует 33 ведомства, из которых 21 госорган является регулятором во вверенной ему сфере (МЧС, ФАС, Роспотребнадзор и другие).
Количество актов СССР и РСФСР, подлежащих отмене, в ближайший месяц еще может измениться — ведомства в срок до 10 октября могут представить обоснованные предложения по исключению из перечня
Мы живем в новых условиях уже почти три десятилетия, а эти акты сохраняют силу и очень часто просто связывают бизнес по рукам и ногам.
(Среди ранее приводившихся примеров таких требований — установленные правила приготовления омлета.).
По мнению директора аналитического центра «Форум», члена рабочих групп по реформе КНД Александра Брагина, акты СССР и РСФСР должны пересматриваться внимательно, чтобы ничего не выпало из сферы правового регулирования. «Перелопатить нужно достаточно много — Минюсту поставлена задача все это собрать и обобщить, а ведомствам — в короткие сроки объяснить, если вдруг
Евгения Крючкова