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01:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Регуляторную гильотину приводят в действие

К отсечению назначены тысячи актов советского периода.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Белый дом назвал дату начала применения «регуляторной гильотины» — премьер-министр Дмитрий Медведев поручил в срок до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР. Отменены будут более 20 тыс. актов, включая документы столетней давности, — только их перечень занял 1992 страницы. Впрочем, он еще может измениться: в течение месяца ведомства вправе предложить исключить какие-либо акты из списка или дополнить его.

Дмитрий Медведев 11 сентября подписал поручение о подготовке перечня правовых актов СССР и РСФСР для признания их утратившими силу или недействующими с 1 февраля 2020 года. Как следует из документа, Минюст должен подготовить соответствующий проект постановления правительства к 15 ноября и представить его Белому дому.

По словам вице-премьера Константина Чуйченко, курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности (КНД), это поручение рекордно по своему объему — перечисление подлежащих отмене актов (20,4 тыс.) заняло 1992 страницы.

Среди них — декрет Совета народных комиссаров от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне», постановление Совмина РСФСР от 1961 года «Об утверждении республиканских технических условий на колбасы вареные из мяса птицы и кроликов» и постановление Совмина РСФСР 1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».

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Поясним, такое отсечение устаревших норм — «регуляторная гильотина» является частью реформы КНД и только советскими актами не ограничится. Основой реформы должны стать два закона — «О госконтроле» (процессуальный — как проверять) и «Об обязательных требованиях» (материальный — что проверять). Одновременно предполагается полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований — отсечение устаревших, исключение дублирующих норм и их актуализация. Такая ревизия должна завершиться к 2021 году. Пока в реализации механизма «регуляторной гильотины» участвует 33 ведомства, из которых 21 госорган является регулятором во вверенной ему сфере (МЧС, ФАС, Роспотребнадзор и другие).

Количество актов СССР и РСФСР, подлежащих отмене, в ближайший месяц еще может измениться — ведомства в срок до 10 октября могут представить обоснованные предложения по исключению из перечня каких-либо документов или же, напротив, по дополнению списка. Сейчас в базе Минюста «Нормативные правовые акты» числятся 36,3 тыс. актов СССР и РСФСР. По словам Дмитрия Медведева, отменены должны быть акты, которые «вредят развитию страны и ограничивают экономику».

Мы живем в новых условиях уже почти три десятилетия, а эти акты сохраняют силу и очень часто просто связывают бизнес по рукам и ногам.
Дмитрий Медведев
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(Среди ранее приводившихся примеров таких требований — установленные правила приготовления омлета.).

По мнению директора аналитического центра «Форум», члена рабочих групп по реформе КНД Александра Брагина, акты СССР и РСФСР должны пересматриваться внимательно, чтобы ничего не выпало из сферы правового регулирования. «Перелопатить нужно достаточно много — Минюсту поставлена задача все это собрать и обобщить, а ведомствам — в короткие сроки объяснить, если вдруг что-то из этих нормативных актов нельзя отменить», — говорит эксперт. Дмитрий Медведев отметил, что аппарату правительства совместно с экспертами-юристами и Минюстом предстоит провести «очень тонкую работу», чтобы понять «что должно остаться, а что — уйти»: «В противном случае их придется подвергнуть той самой гильотине, и они могут, фигурально говоря, разделить участь Робеспьера».

Евгения Крючкова

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