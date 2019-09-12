02:16 (мск), источник: Российская газета
Счетная палата выявила неточности при расчете федерального бюджета
Объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год составил 426,2 миллиарда рублей, показал отчет Счетной палаты.
Самый большой объем нарушений выявлен при использовании средств федерального бюджета, оказании услуг населению госучреждениями и при госзакупках. Также аудиторы отметили, что расчеты бюджета базируются на неточных прогнозах, в 2018 году они корректировались дважды.
«При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, были заложены излишне консервативные цена на нефть марки Urals и курс рубля. Прогноз инфляции и реальных располагаемых доходов населения, напротив, был чрезмерно оптимистичным, — говорится в заключении Счетной палаты на отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2018 год.
В частности, цена нефти Urals в 1,6 раза превысила прогнозное значение, а курс рубля оказался на 5,4% ниже прогнозного значения. Инфляция превысила прогноз на 0,3 процентного пункта и составила 4,3%.
Несмотря на прошедшие корректировки прогноза, по некоторым макроэкономическим параметрам сохранились значимые отклонения, подчеркнули аудиторы. Как отметили в контрольном ведомстве, реальные располагаемые доходы населения выросли всего на 0,1 п.п. и не достигли прогнозного значения в 2,3%.
Медленно происходит снижение уровня бедности. При этом по основным показателям исполнения бюджета сократилась доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП на 1,8% и составила 6,1% ВВП. Последний раз менее 6% ВВП ненефтегазовый дефицит отмечался в 2007 году — на уровне 3,5%. Благодаря росту ненефтегазовых доходов доходы федерального бюджета превысили прогнозируемый объем на 2,7%.
Профицит федерального бюджета в январе — августе этого года составил 2,56 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП, сообщил Минфин России.
Доходы от продажи нефти и газа составили 5,4 триллиона рублей (65,6% от прогноза на год). Ненефтегазовые доходы получены в объеме 7,85 триллиона рублей, или 65,8% от годового прогноза.
В расходной части бюджет исполнен на 10,7 триллиона, то есть на 58,5% от общего объема утвержденных расходов.