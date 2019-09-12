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02:16 (мск), источник: Российская газета

Счетная палата выявила неточности при расчете федерального бюджета

Объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год составил 426,2 миллиарда рублей, показал отчет Счетной палаты.

Источник: AP 2019

Самый большой объем нарушений выявлен при использовании средств федерального бюджета, оказании услуг населению госучреждениями и при госзакупках. Также аудиторы отметили, что расчеты бюджета базируются на неточных прогнозах, в 2018 году они корректировались дважды.

«При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, были заложены излишне консервативные цена на нефть марки Urals и курс рубля. Прогноз инфляции и реальных располагаемых доходов населения, напротив, был чрезмерно оптимистичным, — говорится в заключении Счетной палаты на отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

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В частности, цена нефти Urals в 1,6 раза превысила прогнозное значение, а курс рубля оказался на 5,4% ниже прогнозного значения. Инфляция превысила прогноз на 0,3 процентного пункта и составила 4,3%.

Несмотря на прошедшие корректировки прогноза, по некоторым макроэкономическим параметрам сохранились значимые отклонения, подчеркнули аудиторы. Как отметили в контрольном ведомстве, реальные располагаемые доходы населения выросли всего на 0,1 п.п. и не достигли прогнозного значения в 2,3%.

Медленно происходит снижение уровня бедности. При этом по основным показателям исполнения бюджета сократилась доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП на 1,8% и составила 6,1% ВВП. Последний раз менее 6% ВВП ненефтегазовый дефицит отмечался в 2007 году — на уровне 3,5%. Благодаря росту ненефтегазовых доходов доходы федерального бюджета превысили прогнозируемый объем на 2,7%.

Профицит федерального бюджета в январе — августе этого года составил 2,56 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП, сообщил Минфин России.

За 8 месяцев бюджет получил доходы в 13,25 триллиона рублей, что уже составляет 65,7% от всего объема доходов, утвержденных на год.

Доходы от продажи нефти и газа составили 5,4 триллиона рублей (65,6% от прогноза на год). Ненефтегазовые доходы получены в объеме 7,85 триллиона рублей, или 65,8% от годового прогноза.

В расходной части бюджет исполнен на 10,7 триллиона, то есть на 58,5% от общего объема утвержденных расходов.

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