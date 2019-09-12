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01:34 (мск), источник: Известия

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях. Об этом в среду, 11 сентября, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Источник: Известия

По его словам, если транзит российского природного газа продолжится через Украину, то тарифы не будут пересмотрены и российской энергетической компании не придется компенсировать $11−14 млрд.

Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери.
Юрий Витренко
исполнительный директор «Нафтогаза Украины» (цитата по ТАСС)

Основанием для компенсации, как отмечал ранее Витренко, станет действующий транзитный контракт с «Газпромом», в рамках которого Киев наделен правом требовать пересмотра тарифа на транзит. Слушания по делу назначены на весну 2021 года.

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Со своей стороны, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина утвердит модель разделения «Нафтогаза» и выделения из нее газотранспортной системы 18 сентября.

Это стало одним из требований Евросоюза к Украине и предпосылкой для заключения нового транзитного контракта.

Ранее в среду зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что ЕК намерена добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева на трехсторонних консультациях по газу с Россией и Украиной, которые пройдут 19 сентября.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

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