Тимченко стал вторым среди богатейших россиян

В настоящий момент состояние Тимченко составляет $22,1 млрд. При этом первую строчку в списке самых богатых россиян по-прежнему занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием $26,2 млрд.
За ними следуют совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($21,2 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($20,8 млрд), владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов ($20,4 млрд), акционер «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15,7 млрд) и основной бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($14,3 млрд). Десятку списка замыкают основной владелец Evraz Роман Абрамович ($12,5 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,4 млрд) и основной акционер «Реновы» Виктор Вексельберг ($11,5 млрд).
В августе сообщалось, что с начала 2019 года российские миллиардеры в совокупности заработали $36,324 млрд, о чем свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).