Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Дмитрий Медведев протестировал VR-шлем Премьер-министр России Дмитрий Медведев примерил шлем виртуальной реальности
Фоторепортажи
51Определены финалисты конкурса AGORA Awards 2019
10Индейцы играют в 500-летний футбол бедрами
03:40 (мск), источник: RNS

Тимченко стал вторым среди богатейших россиян

Основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко занял второе место в списке богатейших россиян, увеличив за день свое состояние на $268 млн или на 1,23%. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time.

Источник: РИА "Новости"

В настоящий момент состояние Тимченко составляет $22,1 млрд. При этом первую строчку в списке самых богатых россиян по-прежнему занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием $26,2 млрд.

За ними следуют совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($21,2 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($20,8 млрд), владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов ($20,4 млрд), акционер «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15,7 млрд) и основной бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($14,3 млрд). Десятку списка замыкают основной владелец Evraz Роман Абрамович ($12,5 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,4 млрд) и основной акционер «Реновы» Виктор Вексельберг ($11,5 млрд).

В августе сообщалось, что с начала 2019 года российские миллиардеры в совокупности заработали $36,324 млрд, о чем свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Читайте также
 За что Трамп мог уволить Болтона
Лавров ответил главе Пентагона на призыв быть «нормальной страной»
Переданный России зенитчик ДНР стал подозреваемым по делу MH17
Найдены сокровища криминального авторитета Барсукова-Кумарина
Правительство готовится отменить советские правила
Рубль развернулся вниз к доллару на фоне падения цен на нефть
Боец UFC обесценил победу Нурмагомедова
Стало известно, почему Якубовича возят в инвалидном кресле
Здоровье
Ученые объяснили, почему с возрастом вы набираете вес Организм предпочитает не сжигать жиры, а запасать их.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
BMW X6 «живьем»: первые фото и впечатления Главная для нас премьера на стенде BMW — это новое поколение кроссовера Х6
Кино
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его Командир самолета «Уральских авиалиний» стал героем шоу «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Москвичи разлюбили дачи
Известный певец построил дома для малоимущих, но их снесли. Почему?
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Дети
50-летняя Дженнифер Лопез готовится стать мамой в третий раз У звезды уже есть двое детей от предыдущих отношений
Леди
Собчак, Киркоров, Навка и другие звезды на премии GQ Знаменитостей наградили на ежегодной церемонии.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь