10:25 (мск), источник: Известия
Аналитический склад: бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Эта информация понадобится им для расчета показателя долговой нагрузки граждан.
Показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян. Такие поправки вносят в закон «О кредитных историях», рассказал «Известиям» глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пока нерешенным остается вопрос цены за рассчитанный показатель, добавил он.
Поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре, сообщил «Известиям» Анатолий Аксаков. Согласно законопроекту, будут созданы специальные квалифицированные бюро кредитных историй, которые по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель, пояснил он.
— Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС, — подчеркнул Анатолий Аксаков.
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ПДН не относится к персональным данным «по мнению большинства юристов», объяснили «Известиям» позицию кредиторов в одном из банков. Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика, рассказал гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин. Регулятор не согласен с этим. Предоставление сведений о действующих договорах займа без разрешения клиентов может привести к нарушению прав граждан, пояснили «Известиям» в ЦБ.
В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 мнения по поводу возможной цены на новую услугу разделились. ВТБ поддерживает получение данных о долговой нагрузке на бесплатной основе либо по минимальным расценкам, отметили в
ЦБ предлагает установить предельную цену за такую информацию, привязав ее к среднерыночной стоимости кредитного отчета, которую регулятор будет вычислять и публиковать на своем сайте. Сейчас этот показатель не высчитывается. Анатолий Аксаков пояснил, что основные затраты квалифицированных бюро кредитных историй на расчет ПДН — это единовременные расходы на доработку программных продуктов. По этой причине тарифы для банков должны быть разумным и низкими, считает он.
Если учитывать объемы ежедневных обращений заемщиков в банк, то его сотрудничество с БКИ становится максимально затратным. Поэтому крупные кредитные организации вроде Сбербанка создают собственные БКИ, что в условиях масштаба бизнеса оказывается дешевле, отметил заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.
Кредитные истории россиян хранятся в БКИ. По данным ЦБ, их на рынке 12. Информация в разных бюро похожа по формату, но между ними нет обмена сведениями, пояснила руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная.
Стоимость услуг БКИ не фиксированная и зависит от объема запросов: чем их больше, тем ниже цена одного отчета, пояснил «Известиям» заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников. С согласия физлица банк может получить информацию о нем за 16 рублей. Небольшая на первый взгляд сумма при попытке проанализировать долговую нагрузку 40−80 млн заемщиков превратится в 0,64−1,28 млрд рублей расходов, оценил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
— Представим, что данные по долговой нагрузке станут бесплатными или очень дешевыми, а также что не нужно разрешение гражданина на доступ к ним. В этом случае любой банк сможет сделать выборку «лучших» заемщиков и попытаться навязать им свои услуги, то есть заняться маркетинговым терроризмом, — пояснил Евгений Надоршин.
Москвич Михаил рассказал «Известиям», что ему в течение двух недель неоднократно звонили с предложением услуг одного крупного банка. В кредитной организации признали, что это делали их «партнеры», и пообещали убрать Михаила из базы. Однако всё продолжилось, только с телефонными кодами Бурунди, Танзании, Мавритании, Бенина и Литвы. По словам Михаила, разговор, длившийся две секунды, обошелся ему в 79 рублей. Вероятно, раздосадованные поведением клиента «партнеры» отдали номер настоящим мошенникам. Москвичка Екатерина попала в похожую ситуацию. Ей звонят с предложением услуг несколько раз в день из банка, с которым она до этого не имела никаких отношений.
Вадим Арапов