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10:25 (мск), источник: Известия

Аналитический склад: бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Эта информация понадобится им для расчета показателя долговой нагрузки граждан.

Источник: Известия

Показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян. Такие поправки вносят в закон «О кредитных историях», рассказал «Известиям» глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пока нерешенным остается вопрос цены за рассчитанный показатель, добавил он.

Банки хотят получать сведения бесплатно либо по минимальной цене, а также без разрешения гражданина. Эксперты отметили, что это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций.
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БКИ посчитают ПДН

Поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре, сообщил «Известиям» Анатолий Аксаков. Согласно законопроекту, будут созданы специальные квалифицированные бюро кредитных историй, которые по запросу самостоятельно вычислят ПДН и отправят банкам готовый показатель, пояснил он.

— Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС, — подчеркнул Анатолий Аксаков.

В пресс-службе ПФР отметили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина. В пресс-службе ФНС оперативно не ответили на запрос «Известий» о возможном предоставлении данных БКИ.

В ходе обсуждения этого вопроса на закрытой встрече в Ассоциации банков России кредиторы предложили предоставлять им ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

ПДН не относится к персональным данным «по мнению большинства юристов», объяснили «Известиям» позицию кредиторов в одном из банков. Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика, рассказал гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин. Регулятор не согласен с этим. Предоставление сведений о действующих договорах займа без разрешения клиентов может привести к нарушению прав граждан, пояснили «Известиям» в ЦБ.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вопрос цены

В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 мнения по поводу возможной цены на новую услугу разделились. ВТБ поддерживает получение данных о долговой нагрузке на бесплатной основе либо по минимальным расценкам, отметили в пресс-службе. В Сбербанке, владеющем 50% в ОКБ, считают, что сведения должны предоставляться на возмездной основе. «Бесплатность» означает, что бюро будут вынуждены компенсировать свои расходы на поддержку сервиса расчета ПДН гражданина, повышая стоимость других услуг, пояснили в пресс-службе Сбербанка.

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ЦБ предлагает установить предельную цену за такую информацию, привязав ее к среднерыночной стоимости кредитного отчета, которую регулятор будет вычислять и публиковать на своем сайте. Сейчас этот показатель не высчитывается. Анатолий Аксаков пояснил, что основные затраты квалифицированных бюро кредитных историй на расчет ПДН — это единовременные расходы на доработку программных продуктов. По этой причине тарифы для банков должны быть разумным и низкими, считает он.

Если учитывать объемы ежедневных обращений заемщиков в банк, то его сотрудничество с БКИ становится максимально затратным. Поэтому крупные кредитные организации вроде Сбербанка создают собственные БКИ, что в условиях масштаба бизнеса оказывается дешевле, отметил заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Кредитные истории россиян хранятся в БКИ. По данным ЦБ, их на рынке 12. Информация в разных бюро похожа по формату, но между ними нет обмена сведениями, пояснила руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная.

Предполагается, что на основе действующих БКИ создадут три-четыре квалифицированных, которые и будут собирать информацию со всех 12 и рассчитывать показатель долговой нагрузки россиян.

Всё можно продать

Стоимость услуг БКИ не фиксированная и зависит от объема запросов: чем их больше, тем ниже цена одного отчета, пояснил «Известиям» заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников. С согласия физлица банк может получить информацию о нем за 16 рублей. Небольшая на первый взгляд сумма при попытке проанализировать долговую нагрузку 40−80 млн заемщиков превратится в 0,64−1,28 млрд рублей расходов, оценил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

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— Представим, что данные по долговой нагрузке станут бесплатными или очень дешевыми, а также что не нужно разрешение гражданина на доступ к ним. В этом случае любой банк сможет сделать выборку «лучших» заемщиков и попытаться навязать им свои услуги, то есть заняться маркетинговым терроризмом, — пояснил Евгений Надоршин.

Москвич Михаил рассказал «Известиям», что ему в течение двух недель неоднократно звонили с предложением услуг одного крупного банка. В кредитной организации признали, что это делали их «партнеры», и пообещали убрать Михаила из базы. Однако всё продолжилось, только с телефонными кодами Бурунди, Танзании, Мавритании, Бенина и Литвы. По словам Михаила, разговор, длившийся две секунды, обошелся ему в 79 рублей. Вероятно, раздосадованные поведением клиента «партнеры» отдали номер настоящим мошенникам. Москвичка Екатерина попала в похожую ситуацию. Ей звонят с предложением услуг несколько раз в день из банка, с которым она до этого не имела никаких отношений.

Вадим Арапов

 Аналитический склад: бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
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