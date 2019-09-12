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11:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы главные опасности «четырехдневки»

Большинство (76 процентов) работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Источник: РИА "Новости"

В компаниях пояснили, что главными недостатками «четырехдневки» являются необходимость снижения зарплат сотрудникам (такого мнения придерживается почти половина опрошенных). Кроме того, около 40 процентов респондентов утверждают, что в России из-за «четырехдневки» упадет производительность труда. Также в качестве недостатков отмечают рост количества переработок, усиление выгорания сотрудников и ухудшение трудовой дисциплины.

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Не видят недостатков в «четырехдневке» только 10 процентов работодателей. Согласно исследованию, 12 процентов рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие два года. В долгосрочной перспективе об этом задумываются восемь процентов.

Накануне, 11 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений в России.

Глава правительства допустил внесение поправок в законы, чтобы сделать рабочий график более гибким и в некоторых случаях сократить рабочую неделю до четырех дней.

Между тем уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что переход на «четырехдневку» не может состояться без проведения специальных научных исследований по этой теме.

Справка
Как копить, если денег и так нет?В современном мире важно не только научиться зарабатывать деньги, но и правильно их распределять. Сделать это не так уж и сложно, важно лишь знать основные правила.
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