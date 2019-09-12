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12:05 (мск), источник: Ведомости

Микрофинансовые компании стали чаще отказывать россиянам в займах

Микрофинансовые компании после ужесточений Центробанком условий для рынка стали чаще отказывать клиентам в выдаче займов, рассказали РБК представители отрасли.

В первом полугодии 2019 г. уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составил 68−70%, что на 8−10 п.п. превышает показатель предыдущего года, заявили РБК в Союзе микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), объединяющей 70% участников рынка. Такие данные союз получил во время недавнего опроса компаний.

Спрос на микрозаймы не снизился, но сократилось число одобрений, подтвердила директор СРО «МиР» Елена Стратьева. «Мы сократили уровень одобрения займов на 9% для новых клиентов. Для повторных клиентов ничего не поменялось», — отметил операционный директор Eqvanta (ей подконтрольны МФК «Турбозайм» и МФК «Быстроденьги») Сергей Весовщук. По его словам, сокращение числа одобрений связано с общим изменением маржинальности микрофинансового бизнеса.

По информации МФК «Займер», в начале года число клиентов, желающих получить микрозайм, оказалось на 20−30% больше, чем за весь 2018 г.
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Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров объяснил приток заемщиков изменением законодательства — в силу вступили поправки, ограничивающие максимальный размер процентных ставок по микрозаймам (с 1 июля ставка снижена с 1,5% до 1% в день). Помимо этого, максимальную переплату ограничили двукратным размером ссуды. Такие нормы теперь установлены на так называемые займы до зарплаты — краткосрочные ссуды в размере до 10 000 руб.

С 1 октября микрофинансовые организации обязали рассчитывать предельную долговую нагрузку клиентов при рассмотрении заявок на займы свыше 10 000 руб. — отношение суммы среднемесячных платежей по всем займам к среднемесячному доходу. Если долговая нагрузка превышает 50%, то компания, предоставляющая займ, понесет дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% с 1 января 2020 г).

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