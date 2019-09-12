12:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Mail.ru запустила бизнес-мессенджер MyTeam
Компания Mail.ru Group запустила новый корпоративный мессенджер — MyTeam. Компания заявила, что настройки мессенджера помогают предотвращать утечки информации.
«В нем (мессенджере.— “Ъ”) можно комфортно общаться с коллегами в групповых чатах и оперативно разбираться с рутинными вопросами. Кроме того, благодаря удобной облачной системе синхронизации сотрудники имеют доступ к файлам переписки на любых устройствах», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что доступ к перепискам и файлам будут только у сотрудников компании, а если
Пользователи мессенджера могут обмениваться файлами разных форматов, совершать аудио- и видеозвонки, в том числе групповые, а также создавать
«Для очень крупных компаний с повышенными требованиями безопасности создано специальное предложение On premise с возможностью разворачивания всей инфраструктуры на внутренних серверах компании», — говорится в сообщении Mail.ru Group.