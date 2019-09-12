Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налога на доходы

«Что касается налоговой сферы, мне кажется, что мы можем вот при таком профиците перейти к некому аккуратному смягчению политики, но очень точечно. Например, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов, и вот одно из наших предложений, которые наши специалисты рассматривают, — что… было бы возможно снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — сказал Костин.
И у нас есть некоторые, допустим, конкретные ниши, например, это может быть, все-таки создать необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов.
По словам Костина, точечные решения по снижению налоговой нагрузки также можно приметить и для малого бизнеса.
«Или вторая тема, это, конечно, связанная с социальными взносами. Тоже тема очень болезненная, важная для малого бизнеса, и вот мне кажется, точечно выделить сферы “малый бизнес” и “наименее имущие слои населения” и пойти по этому пути, мне кажется, было бы правильно, без, наверное, глобального пересмотра каких-то вещей, которые за последнее время были достигнуты», — добавил он.
Комментируя выступление Костина, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов напомнил о рисках. «Просто говорить: “давайте смягчим, снизим налоги, освободим от взносов или примем новые программы” — всегда за этим есть большие риски, больший риск. Давайте хоть проживем некоторое время в нормальной устойчивой ситуации», — сказал Силуанов.
Мы сейчас только создали эту ситуацию, и только сейчас пошли усилия по реализации тех национальных целей, которых мы добиваемся, но не надо в самом начальном этапе все приводить к тому, что раньше было. И результаты, и последствия знаем, какие.
Антон Силуанов первый вице-премьер и министр финансов