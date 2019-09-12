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22:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Российский общепит распробовал мясо на основе растительного белка

Растительное мясо, созданное на основе горохового белка американской Beyond Meat, где инвесторами, в частности, выступают Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо, заинтересовало ресторанные и розничные сети в России.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Этот продукт начали использовать в TGI Friday`s, Pizza Hut, «Теремке», а также намерены продавать в «Перекрестке», «Азбуке вкуса». Рестораторы утверждают, что это пока единственный продукт, имитирующий вкус мяса, в отличие от распространенных растительных аналогов. Но главная его проблема — высокая цена.

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Эксклюзивный дистрибутор растительного мяса Beyond Meat в России Alianta Group планирует к 2020 году нарастить количество ввозимого в страну продукта примерно в десять раз, с нынешних 2,7 тонн до 27 тонн в месяц, рассказал «Ъ» представитель группы Дмитрий Денисенко. Для этого компания налаживает каналы продаж через заведения общепита. Так, бургеры с растительной котлетой уже появились в меню TGI Friday`s, сообщили «Ъ» в «Росинтер Ресторантс» (владеет мастер-франшизой TGI в России). Пока это блюдо доступно только в московских ресторанах сети и в службах доставки. Продукция Beyond Meat появится и в десяти заведениях сети «Теремок», сообщил основатель компании Михаил Гончаров. Гендиректор Amrest (владелец мастер-франшизы Pizza Hut) Александр Нигматуллин рассчитывает, что в его пиццериях продукт с растительным мясом от Beyond Meat также появится в ближайшее время.

Beyond Meat существует с 2009 года в США, среди основных ее инвесторов — основатель Microsoft Билл Гейтс, сооснователь Twitter Биз Стоун, актер Леонардо Ди Каприо, бывший CEO McDonald`s Дон Томпсон, говорится на сайте компании. Beyond Meat провела в 2019 году IPO и привлекла $240 млн.

На рынке давно существуют заменители мяса из растительных ингредиентов: так, российским потребителям больше известны продукты из сои. Ресторатор Игорь Подстрешный, развивающий сети Burger Heroes, Gyros for Heroes и Pho Fighters, говорит, что в его сети и сейчас овощные бургеры занимают около 5% от всех заказов. «Но если будет предложена хорошая альтернатива с имитацией вкуса мяса, то количество заказов может вырасти в несколько раз», — полагает он. В отличие от существующих заменителей мяса, продукция Beyond Meat полностью имитирует вкус, хотя в ее основе гороховый белок, который смешивается с рапсовым маслом прямого отжима.

«Наши технологи не смогли отличить по вкусовым качествам этот продукт от мяса», — говорит Михаил Гончаров.
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Интерес покупателей к растительному мясу с имитацией вкуса вынуждает и ритейлеров вводить такую продукцию в ассортимент. В пресс-службе сети «Лента» рассказали «Ъ», что продукт Beyond Meat в рамках эксперимента уже продается на полках некоторых супермаркетов. В X5 Retail Group сообщили, что в скором времени растительное мясо появится в сети «Перекресток», не называя поставщика. Дмитрий Денисенко добавляет, что новым продуктом интересуются и такие ритейлеры, как «Азбука вкуса» и «Город-сад». В «Азбуке вкуса» отказались от комментариев, ссылаясь на коммерческую тайну. Основательница «Города-сада» Дарья Лисиченко заявила «Ъ», что компания не сошлась в цене с дистрибутором Beyond Meat.

Высокая цена — один из минусов новой продукции. В «Ленте» говорят, что в их супермаркетах упаковка из двух котлет из растительного мяса стоит 200 руб. и пока не вызывает серьезного интереса у потребителей.

Михаил Гончаров соглашается, что себестоимость производства блюда из такой продукции высока. «Растительная котлета с гарниром в заведениях “Теремка” будет достигать 449 руб.», — говорит он. В TGI Friday`s такая же котлета обойдется как минимум в 499 руб.— для сравнения: классический бургер в ресторанах сети стоит 349 руб., уточнили в «Росинтер Ресторантс». Дмитрий Денисенко рассчитывает, что стоимость продукта в будущем будет ниже за счет роста поставок, что также приведет к увеличению спроса.

В США сети общепита также в этом году стали тестировать блюда из имитационного мяса на основе горохового белка: так поступили в KFC и Burger King. Аналитики Allied Market Research пришли к выводу, что по всему миру рынок альтернативного мяса будет расти каждый год на 8,5%, к 2020 году его объем может превысить $5 млрд.

Никита Щуренков

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