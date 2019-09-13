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09:14 (мск), источник: Известия

Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо

На каждой 10-й заправке выявлены проблемы с качеством бензина и дизеля.

Источник: Reuters

Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель. Число обращений граждан о нарушениях на АЗС с начала года выросло более чем на треть. Представители отрасли считают, что данные проверки не отражают реальной картины топливного рынка. В правительстве же обсуждают ужесточение мер за нарушения — штрафы за недолив горючего могут вырасти в пять раз, минимум до 500 тыс. рублей.

Пожалели топлива

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На 19% проверенных Росстандартом с начала 2019 года АЗС был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения, сообщили «Известиям» в федеральном агентстве. Другая проверка — на соответствие качества топлива — показала, что в первом полугодии 9% заправок — 33 случая из 366 — не соответствовали нормам. Как пояснили в пресс-службе Росстандарта, тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

В Росстандарте отметили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.

— Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может «подготовиться» к такой инспекции, — сообщили там.
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В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.

Недолив может возникнуть из-за технического сбоя в колонке, но, чтобы этого не происходило, АЗС ежегодно проводит поверку своего оборудования, рассказал «Известиям» председатель правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов. По словам эксперта, другой вариант — когда заправка намеренно недоливает.

— Любая АЗС пользуется программой, которая рассчитывает отпуск топлива либо по заказанному объему, либо на определенную сумму, например 1 тыс. рублей. В программу вносятся изменения, которые позволяют автоматически устанавливать недолив. Вы видите, что топливо залито на 1 тыс. рублей, а фактически было на 900, — пояснил эксперт.

Данные «Народного контроля», который занимается проверкой качества горючего на АЗС во Владимирской области, примерно совпадают с результатами проверки Росстандарта. С начала 2019 года организация выявила некачественный бензин на 10% проверенных АЗС региона. В прошлом году нарушения были в 12% случаев.

Впрочем, в Независимом топливном союзе (НТС) считают, что данные Росстандарта не отражают настоящую ситуацию с недоливом на российском рынке и реальное число нарушений меньше 19%.

— Во-первых, число проверенных АЗС относительно небольшое. Во-вторых, неясно, по какой выборке проводились эти проверки. Росстандарт выезжает в том числе по жалобам покупателей, и если кому-то что-то не понравилось, значит, такие заправки уже находятся в группе риска, — отметил «Известиям» президент НТС Павел Баженов.

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Эксперт также обратил внимание на довольно жесткий норматив по недоливу — превышение 25 мл на 10 л топлива уже считается нарушением. Недолив на АЗС существует, но это не системная проблема, она схожа с недовесом в магазине или на рынке, считают в НТС.

Рост жалоб на нарушения при продаже топлива Павел Баженов связывает с более активным освещением проблемы в СМИ.

— Дело не в ухудшении ситуации, а в том, что информированность населения стала лучше, — считает он.

В Российском топливном союзе «Известиям» сказали, что не готовы комментировать данные Росстандарта, поскольку не знакомы с результатами проверок. Крупнейшие нефтяные компании не ответили на запрос «Известий».

Проверкой топлива на АЗС, помимо Росстандарта, занимается и Роскачество. В ведомстве «Известиям» сообщили, что последняя совместная инспекция двух организаций прошла в Свердловской области. Всего была проверена 71 АЗС, причем исследования касались исключительно дизеля. Результаты организация намерена представить в ноябре.

Штрафные санкции

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Сейчас при обнаружении случаев недолива топлива в отношении лиц, допустивших это, возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 19.19 КоАП, сообщили в Росстандарте. Сумма штрафа для должностных лиц по данной статье составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

С января 2018 года в России действуют оборотные штрафы за несоответствие качества топлива на АЗС. Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, общая сумма, наложенная на АЗС в 2018 году, составила порядка 50 млн рублей, а за первое полугодие 2019 года — 22,4 млн.

Минпромторг ранее предлагал ужесточить ответственность АЗС и за недолив топлива. 24 мая этого года министерство внесло в правительство законопроект, предполагающий введение оборотных штрафов — 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей.

Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, проект закона в целом получил поддержку заинтересованных ведомств в ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Ряд замечаний высказали Минэкономразвития и Минэнерго, но на данный момент все разногласия по законопроекту с Минэнерго урегулированы, заверили в Росстандарте. Ранее в правительстве «Известиям» сообщили, что проект закона находится в стадии экспертного согласования.

Помимо штрафов, Минпромторг предлагает разрешить надзорным ведомствам проводить проверки в режиме «тайного покупателя», без предварительного уведомления АЗС. А также разработать новый ГОСТ для топливораздаточной колонки, который исправит недостатки существующего стандарта.

 Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо
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