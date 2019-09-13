09:14 (мск), источник: Известия
Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо
На каждой 10-й заправке выявлены проблемы с качеством бензина и дизеля.
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель. Число обращений граждан о нарушениях на АЗС с начала года выросло более чем на треть. Представители отрасли считают, что данные проверки не отражают реальной картины топливного рынка. В правительстве же обсуждают ужесточение мер за нарушения — штрафы за недолив горючего могут вырасти в пять раз, минимум до 500 тыс. рублей.
На 19% проверенных Росстандартом с начала 2019 года АЗС был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения, сообщили «Известиям» в федеральном агентстве. Другая проверка — на соответствие качества топлива — показала, что в первом полугодии 9% заправок — 33 случая из 366 — не соответствовали нормам. Как пояснили в
В Росстандарте отметили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.
В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.
Недолив может возникнуть
— Любая АЗС пользуется программой, которая рассчитывает отпуск топлива либо по заказанному объему, либо на определенную сумму, например 1 тыс. рублей. В программу вносятся изменения, которые позволяют автоматически устанавливать недолив. Вы видите, что топливо залито на 1 тыс. рублей, а фактически было на 900, — пояснил эксперт.
Данные «Народного контроля», который занимается проверкой качества горючего на АЗС во Владимирской области, примерно совпадают с результатами проверки Росстандарта. С начала 2019 года организация выявила некачественный бензин на 10% проверенных АЗС региона. В прошлом году нарушения были в 12% случаев.
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Эксперт также обратил внимание на довольно жесткий норматив по недоливу — превышение 25 мл на 10 л топлива уже считается нарушением. Недолив на АЗС существует, но это не системная проблема, она схожа с недовесом в магазине или на рынке, считают в НТС.
Рост жалоб на нарушения при продаже топлива Павел Баженов связывает с более активным освещением проблемы в СМИ.
— Дело не в ухудшении ситуации, а в том, что информированность населения стала лучше, — считает он.
В Российском топливном союзе «Известиям» сказали, что не готовы комментировать данные Росстандарта, поскольку не знакомы с результатами проверок. Крупнейшие нефтяные компании не ответили на запрос «Известий».
Проверкой топлива на АЗС, помимо Росстандарта, занимается и Роскачество. В ведомстве «Известиям» сообщили, что последняя совместная инспекция двух организаций прошла в Свердловской области. Всего была проверена 71 АЗС, причем исследования касались исключительно дизеля. Результаты организация намерена представить в ноябре.
Сейчас при обнаружении случаев недолива топлива в отношении лиц, допустивших это, возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 19.19 КоАП, сообщили в Росстандарте. Сумма штрафа для должностных лиц по данной статье составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
С января 2018 года в России действуют оборотные штрафы за несоответствие качества топлива на АЗС. Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, общая сумма, наложенная на АЗС в 2018 году, составила порядка 50 млн рублей, а за первое полугодие 2019 года — 22,4 млн.
Минпромторг ранее предлагал ужесточить ответственность АЗС и за недолив топлива. 24 мая этого года министерство внесло в правительство законопроект, предполагающий введение оборотных штрафов — 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.
Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, проект закона в целом получил поддержку заинтересованных ведомств в ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Ряд замечаний высказали Минэкономразвития и Минэнерго, но на данный момент все разногласия по законопроекту с Минэнерго урегулированы, заверили в Росстандарте. Ранее в правительстве «Известиям» сообщили, что проект закона находится в стадии экспертного согласования.
Помимо штрафов, Минпромторг предлагает разрешить надзорным ведомствам проводить проверки в режиме «тайного покупателя», без предварительного уведомления АЗС. А также разработать новый ГОСТ для топливораздаточной колонки, который исправит недостатки существующего стандарта.