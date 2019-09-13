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09:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Газ с Ямала доплыл до Литвы. Страна получит первую крупную партию СПГ из России

Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», партия СПГ с проекта «Ямал СПГ» была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду. Продавцом выступила Total, покупателем, по словам одного собеседника «Ъ», — литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, по словам другого — Achema. По мнению аналитиков, сделка иллюстрирует как увеличение гибкости на рынке СПГ, так и растущее влияние на нем российских поставщиков в Европе.

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Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky покинул терминал Монтуар во Франции и направился в Клайпеду. По словам источников «Ъ» на рынке, на его борту партия СПГ, перегруженная с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. Как свидетельствуют данные marine.traffic, одновременно с Stena Clear Sky в Монтуаре стоял СПГ-танкер Yamal Spirit, пришедший из Сабетты. Он доставлял груз с «Ямал СПГ» в адрес французской Total по долгосрочному контракту.

По словам собеседников «Ъ», именно Total выступила продавцом, покупателем же стала литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (с 9 сентября переименована в Ignitis). Ignitis раскрывала в январе, что заключила соглашение с Total по поставке одного груза на спотовой основе, который должен был поступить в начале третьего квартала.

Однако источник «Ъ», близкий к Ignitis, говорит, что груз Stena Clear Sky, вероятнее всего, предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema. В Total и Achema не предоставили комментарий, в Ignitis заявили, что не комментируют сделки по СПГ.

По словам собеседников «Ъ», цена сделки, вероятнее всего, имела небольшую премию к котировкам британского хаба NBP (сейчас около $142 за тысячу кубометров).


Именно к NBP привязан основной контракт, по которому Литва получает газ от норвежской Equinor — объем поставок в 2018 году составил 0,6 млн тонн. В этом году закупки СПГ Литвой выросли (на 70% за январь—август) из-за снижения цен, причем значимую роль начал играть российский СПГ — поставки небольшими танкерами со среднетоннажного проекта НОВАТЭКа в Высоцке, которые осуществляются через трейдеров.

Однако до сих пор Литва не получала крупнотоннажные грузы российского СПГ.

При этом закупка трубопроводного российского газа у «Газпрома» в первом полугодии снизилась незначительно — всего на 4%, до 0,73 млрд кубометров. Как и другие европейские покупатели, литовские потребители используют ситуацию низких цен на газ, чтобы заполнить газовые хранилища.

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Литва получила СПГ-терминал в 2014 году, чтобы снизить зависимость от «Газпрома». Она действительно сократилась в 2018 году примерно до 60% («Газпром» поставил 1,3 млрд кубометров из 2,2 млрд кубометров потребления Литвы), однако мощность терминала почти в 4 млрд кубометров в год все же казалась явно избыточной.

Подобные сделки с перегрузкой СПГ и многими перепродажами изначального груза — новая реальность рынка, отмечает исполнительный директор Центра энергетики «Сколково» Вячеслав Мищенко. Он подчеркивает, что каждая такая сделка сама по себе означает лишь совпадение интересов продавца и покупателя и из нее нельзя выводить какие-то долгосрочные тенденции. В то же время такие сделки, говорит господин Мищенко, свидетельствуют о растущей роли российского СПГ в снабжении Европы.

Юрий Барсуков

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