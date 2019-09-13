Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки

«16 сентября вступают в силу изменения в законы “О кадастровой деятельности” и “О государственной регистрации недвижимости”. Поправки упростят процедуру проведения комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что одно из положений законодательства позволяет гражданам узаконить фактически используемые земельные участки, если их площадь превышает ту, что указана в ЕГРН.
Узаконить фактически используемые «лишние» метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. Кроме того, площадь такого «увеличения» должна быть не больше предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае, если такой минимальный размер не установлен, — не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.
«Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить», — отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.