13:11 (мск), источник: Интерфакс
Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке. Такое мнение выразил
«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием “снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире”. И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения (в бюджете, около $40 за баррель — ИФ)», — предупредил Греф.
Глава Сбербанка считает, что Россия пока не готова к таким рискам, но стране стоит подготовиться. «И вопрос диверсификации экономики стоит в этом ряду не менее остро, чем проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие», — считает банкир.
«У нас есть уникальный момент для начала этой работы. Часто, когда мы говорим о реформах, показывают “наверх” —
Греф также признался, что боится слов «мы готовы к кризисам». «Мы готовимся ко вчерашнему кризису. Это “Линия Мажино” (комплекс дорогостоящих укреплений на границе с Германией, который не спас Францию от стремительной оккупации летом 1940 года — ИФ). Французы были убеждены, что они построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились, и потерпели гигантский крах. У нас такая же история, если мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний», — сказал глава Сбербанка.