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15:04 (мск), источник: Forbes

«Надо поменять машину или двигатель»: Греф, Чубайс и Силуанов дали три рецепта взрывного роста для России

Три поколения чиновников-реформаторов — глава «Роснано» Анатолий Чубайс, глава Сбербанка Герман Греф и первый вице-премьер Антон Силуанов — на форуме в Москве сошлись в споре, как дальше развивать экономику. Чубайс предложил решить проблему работы правоохранительных органов, Греф — направить основные ресурсы государства в технологии. Силуанов же выразил уверенность в том, что экономику можно перезапустить через нацпроекты.

Источник: РИА "Новости"

Греф, Чубайс и Силуанов приняли участие в дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума «Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты». Представляя участников спора, модератор сессии, глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров назвал Чубайса человеком, который «будет всегда в глазах людей олицетворять 90-е», Грефа — человеком, с которым «справедливо связывают рывок страны в нулевых». Про Силуанова он сказал, что ему «предстоит быть одновременно и Чубайсом, потому что вызовы очень серьезные, и решать ту задачу, которую в непростых условиях предстояло решить Грефу».

Рецепт Чубайса

«Управление экономикой, как и государством, — как управление автомобилем. Педаль газа и тормоза. Газ — экономика. Тормоз — правоохранительная система. Мы ухитрились нажать на обе так, что кости трещат», — начал дискуссию Чубайс. По его словам, при блестящей бюджетной и денежно-кредитной политике практически нет роста.

Надо что-то делать с педалью, которая называется правоохранительной системой.
Анатолий Чубайс
глава «Роснано»

Рецепт Грефа

У Грефа было другое мнение. «Вспомнил фразу величайшего из российских реформаторов Александра II: “Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно”», — заявил он.

По его словам, в России сейчас две ключевые проблемы — проблема управления и отсутствие бизнес-модели экономического развития страны. «Проблема управления — ключевая. Экономика стала значительно сложнее, и мы старую модель управления не можем использовать», — подчеркнул глава Сбербанка.

По его словам, он слушал дискуссию 12 сентября на пленарной сессии с участием Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Разговор, по его словам, был похож на «попытку искать источники экономического роста у соседа».

Представители правительства указывали ЦБ на необходимость смягчения денежно-кредитной политики, на что глава ЦБ возражала, что структурные проблемы не решить мерами денежно-кредитной политики и важно эффективно потратить те средства, которые у правительства есть.

Нацпроекты, по словам Грефа, не дадут прорывного экономического роста, так как средств, которые заложены на их реализацию, не хватит на это. Расходы на нацпроекты правительство опубликовало в феврале этого года. В течение шести лет планируется потратить 25,7 трлн рублей.

«Это же объем ресурсов надо направить на другое», — призвал Герман Греф. «Технологии взорвали» все сферы — управления, здравоохранения, образования. И средства на нацпроекты нужно направить на «переизобретение» и создание новой модели (управления) в каждой из этих сфер, предложил он. Еще одно предложение от Грефа — поднять полицейским зарплату в 3−4 раза, сократив их численность.

Когда я говорю про новые технологии — мы можем радикально сократить расходы бюджета. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в 3−4 раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить.
Герман Греф
глава Сбербанка
Инфографика
Сколько денег выделят на нацпроекты?

Рецепт Силуанова

Силуанов в ответ на выступление Грефа заявил, что модель для прорывного экономического роста есть. «Есть цели, есть инструменты, ресурсы и план действий», — возразил он. По его словам, нацпроекты — это один из инструментов для достижения экономического роста. «Нам нужны другие структурные инструменты… Защита прав собственности, и другие. Даже если нам удастся отпустить педаль тормоза, нацпроекты дадут движение вперед. Это не может не сработать. Но это не все. Но помимо этого, есть много педалей которые тормозят. Есть еще ручники», — добавил он.

Почему бизнес не хочет инвестировать

Во время дискуссии модератор сессии Андрей Макаров привел данные о том, что бизнес неохотно инвестирует в российскую экономику. Сейчас предприятия держат на счетах в банках около 28 трлн рублей, 18,5 трлн рублей — на собственных счетах.

Это говорит о «полном неверии бизнеса в защиту», считает Чубайс. Причиной такого разрыва он снова назвал действия правоохранительных органов, которые все гражданское законодательство подменяют уголовным.

В качестве примера Чубайс привел уголовные дела режиссера Кирилла Серебренникова и основателя Baring Vostok Майкла Калви. Оба дела он назвал «позорными».
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Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

«Давайте вы прекратите уголовные дела там, где можно решить вопрос арбитражным судом», — призвал он, обращаясь к правоохранительным органам.

«Когда мы говорим “кошмарить бизнес”, мы имеем в виду правоохранителей. Но каждый на своем месте кошмарит», — сказал Греф. По его словам, это делают и проверяющие, и надзорные органы, и даже Минфин. «Изменения налоговых условий — разве не кошмарение бизнеса?», — спросил он.

Готовность к кризису

Экономическая политика, которую проводит государство сейчас, позволяет подготовиться к кризисам, уверен Силуанов. Однако, по мнению Грефа, не все так однозначно. Глава Сбербанка считает, что Россия готовится «к прошлым кризисам», возможный сырьевой шок — впереди. Снижение потребления нефти в мире и бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире, по его словам, приведет к низким ценам на нефть. «Надо готовиться к новым рискам», — призвал Греф. По его словам, сейчас вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, чем раньше.

Если нет эффективной машины, бессмысленно жать на педаль газа. Весь бензин перерабатывает в пар. Надо поменять машину или двигатель.
Герман Греф
глава Сбербанка

«В какой-то степени нацпроекты позволяют диверсифицировать экономику, так чтобы встретить новые вызовы», — возразил Силуанов.

Чубайс заявил, что современный экономический курс правительства позволит добиться экономического роста, но достичь темпов выше среднемировых не удастся. «Современные экономические проблемы в России не могут быть решены экономическими инструментами», — констатировал он.

Силуанов признает, что нацпроекты всех проблем не решат. «Нужно действовать по многим фронтам — защита собственности, новые технологии. Надо идти в ногу с миром», — призвал первый вице-премьер. И добавил — еще нужно работать, перекладывать проблемы на бумагу и решать их.

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