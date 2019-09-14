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21:16 (мск), источник: Ведомости

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после атаки дронов на заводы

Саудовская Аравия в два раза сократила добычу нефти после атаки дронов на ее нефтедобывающие объекты, сообщает Bloomberg. По данным агентства, компания Aramco вынуждена урезать добычу на 5 млн баррелей в сутки.

Источник: AFP 2019

Удары по объектам Aramco были нанесены в ночь на 14 сентября, ответственность за произошедшее взяли йеменские повстанцы-хуситы. В эфире телеканала Almasirah представитель движения сообщил, что в атаках были задействованы десять беспилотных аппаратов.

При этом повстанцы пообещали, что удары по объектам в Саудовской Аравии будут продолжаться.

После ударов на нефтяных заводах начались пожары. Атака на нефтяную инфраструктуру стала крупнейшей в истории Саудовской Аравии и может привести к нестабильности на мировых рынках, отмечает Bloomberg.

Aramco надеется быстро восстановить добычу, сообщает агентство со ссылкой на источник. Эр-Рияд официально не сообщал, кто мог стоять за атакой дронов. О пострадавших и объеме ущерба информации тоже нет.

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