Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после атаки дронов на заводы

Удары по объектам Aramco были нанесены в ночь на 14 сентября, ответственность за произошедшее взяли йеменские повстанцы-хуситы. В эфире телеканала Almasirah представитель движения сообщил, что в атаках были задействованы десять беспилотных аппаратов.
При этом повстанцы пообещали, что удары по объектам в Саудовской Аравии будут продолжаться.
После ударов на нефтяных заводах начались пожары. Атака на нефтяную инфраструктуру стала крупнейшей в истории Саудовской Аравии и может привести к нестабильности на мировых рынках, отмечает Bloomberg.
Aramco надеется быстро восстановить добычу, сообщает агентство со ссылкой на источник. Эр-Рияд официально не сообщал, кто мог стоять за атакой дронов. О пострадавших и объеме ущерба информации тоже нет.