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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Чемезов не исключил ребрендинга Superjet

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Источник: РИА Новости

По его словам, «можно сделать российское название». Какое именно, он не уточнил.

Чемезов отметил, что у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Для уверенной работы нужен спрос, добавил он.

По словам главы «Ростеха», необходимо уходить «от сильной зависимости от иностранных комплектующих».

Каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, расходы на них покрываются за счет военной статьи, пояснил Чемезов.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. У него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

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