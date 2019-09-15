14:06 (мск), источник: РИА Новости
Чемезов не исключил ребрендинга Superjet
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.
По его словам, «можно сделать российское название». Какое именно, он не уточнил.
Чемезов отметил, что у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Для уверенной работы нужен спрос, добавил он.
По словам главы «Ростеха», необходимо уходить «от сильной зависимости от иностранных комплектующих».
Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. У него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.